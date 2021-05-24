Прошедшая неделя резко вернула Сергея Кириенко в публичную политику

/В России/

Сначала супер-успешный в медийном плане марафон «Новые знания», который за счет спикеров, и прежде всего Илона Маска. Очевидно, что это заслуга главного организатора форума, который не только сделал красивую картинку, но создал задел на инвестиции и технологический инновации.

В субботу Кириенко сделал программное заявление, о необходимости консолидации IT-специалистов и цифрового бизнеса в некое цифровое сообщество. В общем артикулировал те мысли, которые давно гуляют по разрозненным российским IT-коммьюнити, о том, что нет регуляции рынка, права работников не защищены, нет системы распределения и консолидации усилий чуть ли не самой перспективной российской отрасли экономики.

А ведь до этого Кириенко старался особо не светиться, в отличие от своих предшественников Суркова и Володина, которые на должности руководителя внутренней политики активно развивали свои личные политические бренды.

Ну и давайте не забывать, что уже 4 года Сергей Владиленович курирует управленческий конкурс «Лидеры России», лично консультируя финалистов всех сезонов, то есть вокруг него уже несколько сотен преданных чиновников, некоторые из которых уже на высоких должностях, некоторым выстроен карьерный трек, который должен привести к высокой должности. То есть у Кириенко есть пул лично преданных ему сторонников во всех возможных органов власти. Можно считать, что это серьезная заявка на возвращение в первый эшелон власти.

Источник: @Старая площадь