Вениамин Кондратьев опубликовал в своем Телеграм-канале

/В России/

На 56-й сессии ЗСК депутаты приняли во втором чтении закон о запрете перевода сельхозземель под жилую застройку. Этим законом мы не запрещаем строительство, а сбалансируем интересы строительной, санаторно-курортной, агропромышленной, винодельческой отраслей.

Для их развития необходимы земельные участки. Но до сегодняшнего дня даже земли сельхозназначения нередко переводили под жилое строительство. Это тоже не правильно. Мы не можем ценные гектары виноградников отдать под многоквартирные дома.

Поддержали депутаты и еще одну нашу инициативу — ограничить высотность санаториев и отелей на побережье. Ранее был принят закон о запрете жилищного строительства в 500-метровой зоне. Благодаря этому прибрежная территория стала доступна нашим отельерам. Сегодня мы говорим о принципе «каскадности»: чем ближе к морю, тем ниже строения. Например, на первой линии — до 100 метров от берега — высота зданий должна составлять не более 21 метра. Таким образом, мы откроем вид на море и горы для отдыхающих.

Вениамин Кондратьев, Губернатор Кубани