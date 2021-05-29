На совещании в Белореченске губернатор Кубани потребовал срочно найти выход из "белореченского тупика"

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В результате саботажа распоряжений Вениамина Кондратьева со стороны АО "Крайжилкомресурс" и министерства ТЭК и ЖКХ края за последние 14 месяцев не предпринято никаких реальных шагов для решения проблемы Белореченского полигона ТКО

24 мая губернатор края Вениамин Кондратьев провел совещание, посвященное проблемам Белореченской зоны обращения с ТКО. Инициатором мероприятия выступил координатор ЭВСК Андрей Рудомаха. Губернатор пообещал, что проблема Белореченской зоны обязательно будет решена. Деньги на строительство второй очереди действующего полигона ТКО и нового полигона найдутся. Важно понимать, какие именно действия необходимо предпринять. Этот ключевой вопрос пока остается открытым. Где размещать отходы Белореченской зоны, если полигон ТКО в Родниковском сельском поселении закроют, по-прежнему непонятно…

Источник: ewnc.org/node/31282