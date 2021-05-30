Будем голосовать за уборщицу?

/В России/

В последние годы выборы в российских регионах не раз приносили сюрпризы – там неожиданные результаты показывали кандидаты, которых поначалу мало кто принимал всерьез. Так, победу одерживали сторож, уборщица и домохозяйка.

Руководитель Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко видит в победе «темных лошадок» проявление даже не российской, а глобальной тенденции. Подобные кандидаты побеждают благодаря «анти-истеблишментной» волне, которая наблюдается во всем мире, сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

«Сегодня для избирателей сама по себе принадлежность кандидата к элите часто становится не позитивным, а негативным маркером. А управленческий опыт – синонимом испорченности. И тогда выигрывают кандидаты, которые, может, и неопытны, но зато «чисты сердцем». Архетипический образ – простак», – пояснил Минченко. «В ряде случаев люди голосуют не за конкретного шофера или сторожа, а против какого-то управленца», – добавил политолог Максим Григорьев, глава координационного совета Общественной палаты по общественному контролю за выборами.

По мнению политтехнолога Марата Баширова, нынешний избиратель ждет от кандидатов «более четкой артикуляции» того, как предполагается решать насущные проблемы. «Людям недостаточно фраз: «Сейчас все плохо, голосуйте за меня и тогда подумаем, как сделать лучше», – добавил политтехнолог. При этом, отметил Баширов, растет потребность если не во внесистемных политиках, то в «близком народу популизме»: «Такой популизм – комплексный, начиная с внешнего вида кандидата и кончая поведением. Сними пиджак и галстук, надень свитер. Не говори со сцены, спускайся в толпу. Не бойся людям руку подавать. Открытость и откровенность сейчас людьми очень востребованы».

Источник: Телеграмм-канал