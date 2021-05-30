Думские "старцы" могут избраться по "согласованным" округам на Юге

/В России/

Все 5 депутатов Госдумы, которые заседали во всех ее созывах, намерены переизбираться и в следующий. Причем ради их сохранения "Единая Россия" готова поступиться одномандатным округами в нескольких регионах, в том числе в Краснодарском крае.

Всего "согласованные" между партиями округа будут как минимум в 14 регионах, пишет "Коммерсант". Среди них Москва, Московская область, Башкирия, Санкт-Петербург и другие. По этим округам единороссы выдвинут технических кандидатов, которые легко уступят победу представителям КПРФ, ЛДПР и даже "Справедливой России".

Так по Армавирскому одномандатному округу намерен переизбираться в Госдуму коммунист Николай Харитонов, который заседает в парламенте уже 7 созывов. Причем один из создателей "Аграрной партии России" на протяжении 4 из 7 созывов представлял вовсе не Кубань, а Новосибирскую область. А ещё успел поучаствовать в выборах в Оренбургской области, Марий Эл и Алтае. Космополит, однако.

Оппонентами 72-летнего Харитонова по Армавирскому округу от "Единой России" могут стать спикер Новокубанского районного совета Евгений Шутов или ректор частного Института бизнеса Ирина Аксаева. При такой "конкуренции" результат, собственно, очевиден.

Источник: Телеграм-канал