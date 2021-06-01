РЕЙТИНГ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА
1 Москва 83,92
2 Санкт-Петербург 80,34
3 Югра 74,78
4 Московская область 71,35
5 Татарстан 69,26
6 ЯНАО 65,34
7 Свердловская область 62,16
8 Ленинградская область 60,55
9 Красноярский край 58,37
10 Краснодарский край 58,29
11 Тюменская область 56,91
12 Самарская область 56,72
13 Нижегородская область 55,4
14 Ростовская область 54,40
15 Белгородская область 53,99
16 Воронежская область 53,96
17 Башкирия 53,18
18 Сахалинская область 52,92
19 Челябинская область 51,99
20 Пермский край 50,06
21 Мурманская область 47,38
22 Иркутская область 47,13
23 Липецкая область 46,55
24 Новосибирская область 46,42
25 Калужская область 45,08
26 Вологодская область 44,40
27 Оренбургская область 43,99
28 Тульская область 43,82
29 Волгоградская область 43,63
30 Приморский край 42,54
31 Омская область 42,13
32 Калининградская область 41,81
33 Саратовская область 41,12
34 Курская область 40,80
35 Якутия 40,635
36 Крым 39,98
37 Ставропольский край 39,50
38 Ярославская область 39,46
39 Кемеровская область 39,44
40 Хабаровский край 38,95
41 Алтайский край 38,86
42 Рязанская область 37,31
43 Коми 36,88
44 Удмуртия 36,57
45 Владимирская область 36,23
46 Амурская область 35,89
47 Брянская область 35,01
48 Тверская область 34,47
49 Дагестан 34,03
50 Архангельская область 33,94
51 Пензенская область 33,47
52 Томская область 32,99
53 Астраханская область 32,91
54 Чувашия 31,93
55 Тамбовская область 31,82
56 Кировская область 30,95
57 Ульяновская область 30,61
58 Смоленская область 29,44
59 Севастополь 29,18
60 Мордовия 29,05
61 НАО 28,37
62 Орловская область 27,92
63 Чечня 27,85
64 Магаданская область 27,72
65 Ивановская область 27,01
66 Забайкальский край 26,88
67 Адыгея 26,84
68 Камчатский край 25,39
69 Костромская область 25,09
70 Новгородская область 24,93
71 Марий Эл 24,87
72 Карелия 24,78
73 Бурятия 24,36
74 Курганская область 23,55
75 Псковская область 23,54
76 Чукотка 21,7
77 Кабардино-Балкария 20,33
78 Хакасия 20,04
79 Ингушетия 18,93
80 Северная Осетия 18,63
81 Карачаево-Черкесия 16,16
82 Калмыкия 14,39
83 Алтай 14,23
84 Тыва 12,23
85 ЕАО 10,68
Источник: Телеграм-канал