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Сегодня Краснодарским краем был заключен пакет инвестсоглашений и протоколов о сотрудничестве на Питерском экономическом форуме

Это и строительство логистического центра "Wildberries", и отелей высокой звёздности в Анапе, и ещё много других инвестпроектов практически  во всех отраслях экономики Кубани.

Встретился с собственниками и руководством Афипского НПЗ.

 

Обсудили инвестпрограмму и модернизацию производства. Она рассчитана до 2024 года. Цель - более глубокая переработка нефти. Будет построен целый комплекс гидрокрекинга, который обеспечит переработку собственного вакуумного газойля, а также мазута и ВГО с Краснодарского НПЗ.  Выход светлых нефтепродуктов будет увеличен на 24%. А главное - это будет высокооктановый бензин стандарта ЕВРО-5, который более экологичен и очень востребован как в регионе, так и на зарубежных рынках. 

Инвестиции в модернизацию производства составят более 46 млрд рублей.

Считаю очень важным, что проект проходит общественные обсуждения с участием жителей Афипского и их мнение будет учтено. Высокотехнологичное производство не должно ухудшать условия жизни людей. Отлично, что инвестор и собственник это понимают и действуют на опережение.

Сергей Алтухов

Источник: Телеграм-канал

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Категория: Новости / В России

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