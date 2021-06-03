Сегодня Краснодарским краем был заключен пакет инвестсоглашений и протоколов о сотрудничестве на Питерском экономическом форуме

/В России/

Это и строительство логистического центра "Wildberries", и отелей высокой звёздности в Анапе, и ещё много других инвестпроектов практически во всех отраслях экономики Кубани.

Встретился с собственниками и руководством Афипского НПЗ.

Обсудили инвестпрограмму и модернизацию производства. Она рассчитана до 2024 года. Цель - более глубокая переработка нефти. Будет построен целый комплекс гидрокрекинга, который обеспечит переработку собственного вакуумного газойля, а также мазута и ВГО с Краснодарского НПЗ. Выход светлых нефтепродуктов будет увеличен на 24%. А главное - это будет высокооктановый бензин стандарта ЕВРО-5, который более экологичен и очень востребован как в регионе, так и на зарубежных рынках.

Инвестиции в модернизацию производства составят более 46 млрд рублей.

Считаю очень важным, что проект проходит общественные обсуждения с участием жителей Афипского и их мнение будет учтено. Высокотехнологичное производство не должно ухудшать условия жизни людей. Отлично, что инвестор и собственник это понимают и действуют на опережение.

Сергей Алтухов

Источник: Телеграм-канал