Оптимизационный пакет поправок к Закону № 44-ФЗ готовится ко второму чтению

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Комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила законопроект, призванный оптимизировать процедуры госзакупок в Законе № 44-ФЗ, передают «Ведомости». Кабмин рассчитывает, что документ будет окончательно принят депутатами до 18 июля.

Одним из важных разногласий был вопрос о введении рейтинговой системы, учитывающей деловую репутацию поставщиков. По задумке ФАС России с 2023 г. рейтинг мог бы разделить всех поставщиков на три категории в зависимости от истории участия в госзакупках за последние семь лет. И этот рейтинг учитывался бы в плюс или минус поставщику как при выборе победителя процедуры, так и при внесении обеспечения исполнения заявки или контракта. Мера дала бы преференции многолетним добросовестным участникам и снизила бы шансы недавно созданных под торги технических компаний. С другой стороны, это был бы барьер для новых реальных поставщиков.

Против этой поправки в законопроект выступили, в частности, Правительство Москвы, Совет по кодификации при Президенте РФ, Минфин России. Предложение с преференциями по обеспечению поставщикам с высоким рейтингом ведомства не поддержали концептуально. Но саму идею рейтинга предложено доработать и начать его формирование «в рамках действующих полномочий правительства».

Основной объем законопроекта составляют процедурные изменения: унифицированы и сокращены основания для отклонения заявок на участие в закупках, содержание протоколов подведения итогов, запросов о разъяснении информации; предусматривается перевод в электронную форму соглашений об изменении условий, а также о расторжении контракта между заказчиком и поставщиком. Из текста законопроекта ко второму чтению исключены положения о праве поставщика на обжалование в ФАС России решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Также в закон вносится поправка, запрещающая обращать взыскание на заблокированные на специальном счете обеспечительные средства.

Другое важное для бизнеса изменение – двукратное увеличение доли закупок у малого и среднего бизнеса до 30% стоимостного объема. Действующая норма в 15% – ниже, чем в Законе № 223-ФЗ: там установлен уровень в 20%.

Согласованные поправки вводят запрет на участие в госзакупках компаний с бенефициарами из офшорных юрисдикций. Для компаний непосредственно из офшорных юрисдикций этот запрет введен еще в 2015 г. Теперь же даже прямое или косвенное (в том числе через несколько цепочек) владение более чем 10% капитала офшорной структуры приведет к отлучению от госзакупок. Это также может потребовать от поставщиков подробно раскрывать цепочки владения и бенефициаров.

"Продолжается процесс совершенствования законодательства в области госзакупок. В новом законопроекте укрепляются позиции малого и среднего бизнеса на конкурсах всех уровней. Своевременная инициатива", - отметил депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский.

Источник: cljournal.ru