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91% водителей в Краснодарском крае ругаются за рулем

Автомобильный сайт Дром провел опрос среди российских водителей и выяснил, что 91% автолюбителей Краснодарского края ругаются за рулем. Только 9% опрошенных отметили, что всегда сохраняют спокойствие на дороге.

Большинство автолюбителей края — 62% — ругаются на других водителей. В числе основных раздражающих факторов автолюбители отметили поведение на дороге водителей автобусов и такси. Эти варианты выбрала треть опрошенных. 

Довольно часто — в 27% случаев — водители Краснодарского края ругаются на пешеходов. Каждый пятый опрошенный отметил, что посылает лучи проклятья дорожным службам. На мотоциклистов ругаются 21% водителей, а 20% — на велосипедистов. Злятся на водителей грузовиков 15% опрошенных. Довольно редко автолюбители ругаются на сотрудников ГИБДД — всего в 16% случаях.

В среднем по стране 89% ругаются за рулем, 11% сохраняют спокойствие. Пермский край, Ленинградская и Воронежская области вошли в топ-3 регионов, где водители чаще всего злятся за рулем. Самые спокойные автолюбители проживают в Татарстане, Хакасии и Алтайском крае. 

Всероссийский опрос проводился с 21 по 31 мая 2021 года среди пользователей сайта Дром. В нем приняло участие 11 135 человек.

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Категория: Новости / В России

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