Тинькофф запустил голосование за гранты для молодых некоммерческих фондов

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Тинькофф объявляет о старте всероссийского голосования за молодые некоммерческие фонды в рамках совместного проекта Тинькофф и фонда Нужна помощь «Поддержка будет». Молодые фонды, отобранные экспертами для голосования, смогут получить гранты на общую сумму до 20 млн рублей. Отдать свой голос за них может любой житель России до 16 июня 2021 года.

Ранее фонды, подавшие заявку для участия в конкурсе, прошли экспертную оценку, по итогам которой 50 организаций вышли в следующий этап открытого всероссийского голосования.

После его проведения, на последнем этапе проекта, команда экспертного совета конкурса определит победителей среди финалистов голосования. Вместе с грантами на общую сумму 20 млн рублей победители получат экспертную поддержку от фонда «Нужна помощь»: его сотрудники помогут финалистам успешно реализовать свои проекты.

Мария Верещагина, руководитель направления Корпоративная социальная ответственность в Тинькофф:

«Мы уверены, что открытое голосование поможет привлечь больше внимания к молодым благотворительным фондам и публично рассказать об их важных проектах.

Мы выбрали способ авторизации голосующих через номер телефона и отказались от авторизации через соцсети, чтобы сделать голосование максимально прозрачным.

Каждый найдет тот проект и благотворительную организацию, которую захочет поддержать. После все проекты-финалисты будут представлены экспертному совету Тинькофф.

Также в самое ближайшее время все фонды, участвовавшие в голосовании, будут добавлены в наше приложение в раздел «Благотворительность» и станут частью нашего проекта «Кэшбэк во благо». Всем им можно будет оказывать поддержку, пожертвовав свой кэшбэк на регулярной основе».

Софья Жукова, исполнительный директор благотворительного фонда «Нужна помощь»:

«Миссия нашего фонда — развитие благотворительности в России и изменение отношения общества к решению социальных проблем. И мы очень рады работать с таким партнером, как Тинькофф, который разделяет наши цели и ценности, и опирается в работе на опыт и знания экспертов. Этот грант — возможность для молодых организаций не только получить финансирование для своих проектов, но и рассказать о себе большому количеству людей, принимающих участие в народном голосовании. И это правда очень ценно. После того, как эксперты Тинькофф вынесут свое финальное решение, для нас наступит еще один важный этап работы в рамках этого гранта — мы будем оказывать поддержку организациям-победителям и помогать им воплощать в жизнь свои проекты. С нетерпением ждем этого момента».

О фонде «Нужна помощь»

«Нужна помощь» – это фонд фондов. Мы создаем инфраструктуру для системной благотворительности в России и помогаем НКО стать более устойчивыми и эффективными. Мы собираем средства для других фондов и некоммерческих организаций, проводим исследования, издаем книги о благотворительности, создаем образовательные программы для НКО, разрабатываем технологические продукты для некоммерческого сектора и бизнеса. Наша главная цель – изменить отношение общества к социальным проблемам и помочь найти их решение.