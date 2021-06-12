Блогеру в Сочи заплатят от 50 000 рублей

/В России/

В преддверии празднования международного Дня блогера, который отмечают 14 июня с 2004 года, аналитики hh.ru выяснили, насколько востребованы в ЮФО представители этого направления деятельности.

За последний год свои резюме с названием «блогер» разместили более 430 соискателей в Южном федеральном округе. Интересно, что 77% из них – женщины, большая часть резюме от соискателей в возрасте от 18 до 30 лет (61%), 17% резюме принадлежат соискателям от 14 до 18 лет.

- Ключевыми навыками, которые указывают такие соискатели, оказались грамотная речь, умение работать в команде, креативность, организаторские способности и ведение переговоров. Наряду с ними встречаются и такие личностные характеристики, как харизматичность, рассудительность, ораторское искусство, артистичность. В среднем, соискатели ЮФО, ищущие работу блогерами, рассчитывают на уровень дохода в размере 25 000 рублей, - отмечает Алёна Манохина, руководитель пресс-службы HeadHunter Юг.

Что касается предложений от работодателей, то за последний год на территории ЮФО было открыто чуть более 50 вакансий для блогеров. Чаще всего таких специалистов ищут организации, занятые в отрасли СМИ, маркетинга и рекламы, продюсирования, информационных технологий, а также образовательные учреждения. Растет и число вакансий для специалистов по работе с самими блогерами – требуются менеджеры, интернет-маркетологи, бизнес-ассистенты.

- Кроме этого, приглашают блогеров на работу и многие компании, занятые в сфере строительства и недвижимости. Здесь в обязанности таких сотрудников, как правило, входят видеообзоры объектов недвижимости и репортажи с места строительства, а также работа по продвижению контента в социальных сетях и на YouTube. Работодателям юга нужны активные, коммуникабельные, не боящиеся выступлений на публику, обладающие навыками грамотной устной и письменной речи специалисты. Также для подобной работы от кандидатов требуются навыки фото- и видеосъемки, знание графических редакторов и программ для монтажа видеороликов, опыт настройки рекламных каналов в социальных сетях, - добавляет Алёна Манохина. - Зачастую, компании приглашают на работу SMM-менеджеров, которые, по совместительству, должны выполнять и функции блогера – не только отвечать за наполнение ресурсов контентом и его продвижение, но и создавать сам этот контент.

Одна из таких вакансий открыта в Сочи - здесь предлагают заработок от 50 000 рублей на руки. В Краснодаре SMM-менеджеру/блогеру обещают уровень дохода до 50 000 рублей. Менеджеру по работе с блогерами в Адлере предлагают зарабатывать от 20 000 рублей на руки.

HeadHunter (hh.ru) (NASDAQ: HHR; MOEX: HHRU) — крупнейшая платформа онлайн-рекрутинга в России, клиентами которой являются свыше 350 тыс. компаний. Цель HeadHunter – помогать компаниям находить сотрудников, а людям – работу, и делать так, чтобы процесс поиска сотрудников и работы был быстрым и доставлял обеим сторонам только положительные впечатления. Обширная база компании содержит свыше 51 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий в конце 2020 г. составило 691 тысяч. По данным SimilarWeb, hh.ru занимает третье место в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников. Акции компании входят в расчёт индексов NASDAQ Composite (IXIC) и NASDAQ Industrial (IXID).

Алёна Манохина, руководитель пресс-службы HeadHunter Юг