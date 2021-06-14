В российских регионах 12 июня отметили День России. И вот как это происходило...

/В России/

Активисты ОНФ во Владимирской области накануне праздника подняли российский флаг в стратосферу. Летательный аппарат с ним стартовал с аэродрома Раздолье и поднялся на высоту в 26,6 тысяч метров.

В Южно-Сахалинске жители выстроились в карту нашей страны в честь Дня России. По центру растянули государственный триколор. А министры областного правительства поздравили земляков с праздником, записав видео с песней собственного исполнения.

В Тюмени 12 июня состоялся "Хоровод дружбы". На набережной реки Тура установили подворья, где каждый желающий имел возможность познакомиться с традициями, культурой и обычаями народов, живущих в Тюменской области.

В Кемерове прошла массовая тренировка 300 сибирских спортсменов по поднятию гири. А на площади у драмтеатра развернули 56-метровый российский триколор, после чего участники флешмоба исполнили гимн России.

В Архангельске на пешеходном проспекте Чумбарова-Лучинского провели флешмоб гармонистов, которые исполняли попурри песен о России. Кроме того, для творческих музыкальных коллективов в течение дня работал "открытый микрофон".

В Ненецком автономном округе жителям предложили 12 июня выйти на улицы в традиционных костюмах своего народа. Акция-дефиле "Надень народное на День России" была призвана подчеркнуть красоту, уникальность, своеобразие и важность многонациональной культуры нашей страны.

А в Нижнем Новгороде в День России открылся фестиваль "Столица закатов". Это еще и одно из главных событий программы празднования 800-летия города.Открытая сцена фестиваля, установленная на Нижневолжской набережной с живописным видом на стрелку Волги и Оки, собрала несколько тысяч нижегородцев и гостей города, несмотря на шедший временами дождь.

Источник: Телеграм-канал