65 лет со дня основания акционерного общества «Новорослесэкспорт»

/В России/

Группа НМТП (LSE: NCSP, MOEX: NMTP) сообщает, что в Новороссийске прошли торжественные мероприятия в честь 65-летия акционерного общества «Новорослесэкспорт» (АО «НЛЭ», входит в Группу НМТП).

В торжественной обстановке за добросовестный труд, профессиональное мастерство, большой личный вклад в развитие Общества и в связи с празднованием 65-летней годовщины со дня основания акционерного общества «Новорослесэкспорт» благодарностями и памятными подарками от генерального директора отмечены сорок работников АО «НЛЭ».

Все мероприятия проходили с учетом необходимых требований по нераспространению коронавирусной инфекции и с соблюдением санитарных норм.

Акционерное общество «Новорослесэкспорт» (АО «НЛЭ») - крупный универсальный порт, перегрузочные мощности которого условно разделены на два специализированных терминала: контейнерный и лесной терминал.

Расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря, на территории г. Новороссийска - крупнейшего торгового порта на юге России.

АО «НЛЭ» круглый год проводит обработку флота, в том числе судов-контейнеровозов класса PANAMAX. Располагает значительными площадями для временного хранения грузов, причалами, подъездными путями, развитой технической базой и опытным персоналом. Это позволяет в короткие сроки обрабатывать поступающие грузовые потоки и проводить отгрузку различных видов товаров по всему миру. Главные направления деятельности предприятия – перевалка контейнеров и генеральных грузов.

Группа компаний ПАО «НМТП» является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота. Контролирующим акционером ПАО «НМТП» (62%) является ПАО «Транснефть».

Акции ПАО «НМТП» котируются на Московской фондовой бирже (тикер NMTP), также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок (тикер NCSP). Группа НМТП объединяет компании ПАО «НМТП», ООО «ПТП», АО «НСРЗ», АО «Флот НМТП», АО «НЛЭ», ООО «ИПП», ООО «Балтийская Стивидорная Компания» и ООО «СФП». На паритетных началах ПАО «НМТП» и ПАО «Транснефть» владеют ООО «НМТ».

Источник: пресс-служба