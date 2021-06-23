Рейтинг партии "Единая Россия" в Петербурге опять начал своё падение

/В России/

Усиливаются коммунисты, Партия Роста и Родина. Родина набирает по последним подсч?там 3 % голосов, ещё в начале апреля был 1 %. Рейтинг Справедливой России и ЛДПР остаётся на уровне 9 %. Свои 12 % сохраняет Яблоко.

Новые люди по уровню узнаваемости обогнали и Родину и Партию Роста. Но рейтинг партии Нечаева в Петербурге остался на уровне 0 %. У партии нет собственного электората.

Оксана Генриховна Дмитриева продолжает оставаться самым популярным политиком города.

Источник: Телеграм