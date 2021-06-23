Правительство РФ подняло предельный порог для спецторгов госкомпаний до 800 млн рублей

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Правительство РФ увеличило предельный порог для закупок госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) до 800 млн рублей, говорится в постановлении, опубликованном на официальном сайте правительства РФ.

"Ранее стоимость одного контракта ограничивалась 400 млн рублей, - говорится в материалах правительства. - В отдельных случаях это приводило к дроблению закупки на более мелкие лоты, что в свою очередь становилось помехой для выполнения работ. Например, при строительстве дороги приходилось заключать контракты на неоправданно мелкие участки трассы".

Сам документ вносит изменения в "Положение об особенностях участия субъектов МСП в закупках госкомпаний". В частности, повышает до 800 млн рублей предельный размер начальной (максимальной) цены контрактов, заключаемых по результатам закупок, в которых могут участвовать только субъекты МСП (с учетом предельного значения дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности - 120 млн рублей для микропредприятий, 800 млн рублей - для малых предприятий и 2 млрд рублей для средних).

По действующей редакции указанного положения предельный размер контрактов, заключаемых госкомпаниями с субъектами МСП, составляет 400 млн рублей.

Для госкомпаний установлена квота на закупки у субъектов МСП. В прошлом году правительство увеличило долю закупок госкомпаний у субъектов МСП с 18% до 20% от совокупного годового стоимостного объема договоров госкомпаний. При этом срок оплаты заказчика по договору был сокращен с 30 до 15 рабочих дней.

По данным "Корпорации МСП", которая осуществляет, в частности, мониторинг выполнения крупнейшими госкомпаниями названной квоты, в 2020 году объем закупок крупнейших госкомпаний у субъектов МСП составил 3,9 трлн рублей, что на 5,3% больше аналогичного показателя 2019 года.

В ближайшее время квота закупок госкомпаний у субъектов МСП может быть увеличена до 25%. В начале июня президент РФ Владимир Путин предложил увеличить долю закупок госкомпаниями у субъектов МСП до не менее 25%.

"Предлагаю увеличить долю товаров, работ, услуг, которые закупают наши крупнейшие компании, государственные заказчики у субъектов малого предпринимательства, включая некоммерческие организации, - сказал Путин в ходе Петербургского международного экономического форума. - Она должна составлять не менее 25%".

К настоящему времени Госдума РФ уже приняла поправки к закону "О контрактной системе", увеличивающие долю госзакупок у малого бизнеса до 25%.

Источник: @Госзакупки