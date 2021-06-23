Долги Северного Кавказа за электричество «заморозили» до ноября

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План реструктуризации долгов энергосбытовых компаний Северного Кавказа, который разработало Минэнерго, предусматривает отказ от взыскания задолженностей через суд до ноября 2021 года.

«Россети» назвали это решение приемлемым. Но... каким образом банальное затягивание времени поможет исправить ситуацию с долгами?

Суммарная задолженность компаний, находящихся под управлением «Россети Северный Кавказ», приближается к 10 млрд рублей. И просвета не видно. К тому же, совет директоров «Россетей» затягивает с решением о финподдержке дочерней компании на Кавказе. Вкладывать миллиарды в «чёрную дыру» не имеет никакого смысла.

Многолетний план реструктуризации и «заморозка» долгов – это методы обезболивания, а не лечения. Чтобы действительно решить проблему неплатежей на Северном Кавказе, надо максимально совершенствовать систему сбора платежей и ужесточать законодательство в отношении неплательщиков. А если копнуть ещё глубже - надо повышать уровень жизни в СКФО, чтобы оплата ЖКУ перестала быть для населения тяжким бременем.

Источник: Телеграм-канал