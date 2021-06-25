Администрация Новороссийска продолжает бороться за полное банкротство КЖС и отмену внешнего управления

/В России/

23 июня в Новороссийске под председательством заместителя руководителя Департамента по надзору в строительной сфере Василия Яковенко прошло выездное совещание на объектах Кубаньжилстрой.

Василий Яковенко обязал администрацию города-героя представить внешнему управляющему КЖС Сергею Бурмистрову реестр подрядных организаций, готовых выйти на дострой.

На совещании присутствовали от администрации Людмила Обламская, Анна Теличко и другие специалисты, ведущие протокол. Но в итоговый документ это поручение почему-то не попало, видимо, в угоду административному ресурса.

Специалисты муниципалитета активно противодействуют финансовому оздоровлению КЖС, а именно это следует после внешнего управления.

Позицию чиновников дольщики смогли узнать из аудиозаписи предыдущего совещания, которая гуляет по группам в мессенджерах. Говорят, что запись выложила лично Обламская.

Уточним, что процедура конкурсного банкротства не предусматривает, а точнее, запрещает по Законам РФ дострой объектов и привлечение подрядчиков на эти мероприятия.

Именно поэтому новые собственники КЖС и конкурсная управляющая Елена Тимофеева инициировали переход на внешнее управление.

Представленный финансово-обоснованный план убедил арбитражный суд в возможности принятия решения в январе 2021 года.

А на основании решения суда совет кредиторов утвердил план внешнего управления ООО «Кубаньжилстрой», который способствует финансовому оздоровлению компании.

И решается главная задача - все дольщики получат долгожданные квартиры.

Так чьи интересы защищают чиновники Новороссийска?