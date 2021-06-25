/В России/

Тут масса причин, среди которых пандемия, кризис, закрытые границы. Вот и глава Ростуризма Зарина Догузова солидарна с жителями, которые едут отдыхать на российские юга.

Руководитель Федерального агентства по туризму считает, что на курортах Черноморского побережья спрос кратно превышает предложение, что приводит к динамическому росту цен на отдых. Юг России максимально загружен, рынок перегрет. А вот антимонопольщики говорят, что все окей.

Краснодарское управление ФАС не выявило на курортах региона нарушений федерального закона о защите конкуренции, которые могли бы привести к необоснованному росту цен на отдых. «Проведены выездные проверки, по результатам которых нарушений ст. 11 закона «О защите конкуренции» не установлено. Предостережения хозяйствующим субъектам, оказывающим гостиничные услуги, не выдавались», – сообщили в ведомстве.

В соответствующем федеральном законе говорится, что его нарушения могут выражаться в установлении или поддержании определенных цен, их повышении. В региональном УФАС добавили, что рынок туристических услуг характеризуется большим количеством участников и «они являются конкурентными, субъектов, занимающих доминирующее положение, не выявлено».

В общем, гуляем дальше, пока не откроют Турцию и Европу. Люди проголосуют кошельком, и вдруг краснодарские курорты снизят цены. А ФАС по-прежнему разведет руками и скажет «рынок». Почему-то в Ростуризме видят необоснованное завышение цен, а в надзорных ведомствах считают это нормой. Кажется, губернатор Кондратьев лично заинтересован «быстро заработать«, пока границы закрыты. Недолго осталось.

Источник: @znaem_prikup