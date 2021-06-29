Комплексная оценка деятельности ГД РФ

/В России/

40% считают деятельность Госдумы удовлетворительной.

29% отметили улучшение деятельности в сравнении с предыдущими созывами.

35% изменений не увидели.

Ключевым фактором, позитивно сказавшимся на оценке респондентов, стала открытость Госдумы (развитие соцсетей и парламентского телевидения).

Из всех официальных СМИ обеих палат парламента наибольшую узнаваемость в обществе имеет «Дума ТВ» (59%).

Также респонденты отметили:

- Повышение продуктивности.

- Разбор законодательных завалов.

- Усиление дисциплины среди депутатов.

Участники исследования назвали Думу третьим по влиятельности органом власти в России после президента и правительства.

92% опрошенных поддержали идею обновления Госдумы.

Лишь 10% поддержали внедрение искусственного интеллекта при принятии законов.

Источник: Институт развития правового общества и Международный центр развития молодежных инициатив «Поколение Права»