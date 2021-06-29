На курортах Краснодарского края вырос спрос на краткосрочную аренду жилья. Причиной этому стали новые антиковидные требования при заселении в отели

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По мнению экспертов, этот сезон может стать провальным для крупных гостиниц, которые работают «в белую».

Руководитель направления краткосрочной аренды "Авито Недвижимости" Артем Кромочкин рассказал, что поиск частных таунхаусов в Сочи увеличился на 11,7% после введение новых ограничений. Коттеджи стали искать на 22,6% чаще.

При этом эксперт отметил, что спрос на посуточную аренду квартир упал.

Исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков считает, что открытие курортов только для привитых приведет к развитию теневого сектора в регионе.

Источник: https://t.me/pervoeonline/2237