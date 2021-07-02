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РЕГОПЕРАТОР В ГЕЛЕНДЖИКЕ ЗАЙМЕТСЯ СВАЛКАМИ И УБОРКОЙ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК
В администрации Геленджика инициировали совещание под руководством главы курорта с участием представителей регионального оператора по обращению с отходами и специалистов по линии ЖКХ.
- Впереди пик курортного сезона, нагрузка на коммунальную отрасль возрастает с каждым днем, поэтому нам необходимо максимально усилиться в этом направлении, - открыл совещание Алексей Богодистов.
Уже полтора года на территории муниципалитета сбором и вывозом отходов занимается региональный оператор – ООО «ЭкоЮг». Но до сих пор не прекращаются жалобы населения на заваленные мусором контейнерные площадки.
В администрации пошли на дополнительные траты и из бюджета города выделено 6,4 млн рублей на ликвидацию стихийных свалок и уборку контейнерных площадок. По поручению генерального директора ООО "ЭкоЮг" начала работать горячая линия в диспетчерской службе компании.
По поручению главы, в городе создана комиссия, которая будет мониторить территории и проверять наличие договоров на вывоз мусора у хозяйствующих субъектов.
Уже полтора года на территории муниципалитета сбором и вывозом отходов занимается региональный оператор – ООО «ЭкоЮг». Но до сих пор не прекращаются жалобы населения на заваленные мусором контейнерные площадки.
В администрации пошли на дополнительные траты и из бюджета города выделено 6,4 млн рублей на ликвидацию стихийных свалок и уборку контейнерных площадок. По поручению генерального директора ООО "ЭкоЮг" начала работать горячая линия в диспетчерской службе компании.
По поручению главы, в городе создана комиссия, которая будет мониторить территории и проверять наличие договоров на вывоз мусора у хозяйствующих субъектов.
Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик