РЕГОПЕРАТОР В ГЕЛЕНДЖИКЕ ЗАЙМЕТСЯ СВАЛКАМИ И УБОРКОЙ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК

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В администрации Геленджика инициировали совещание под руководством главы курорта с участием представителей регионального оператора по обращению с отходами и специалистов по линии ЖКХ.

- Впереди пик курортного сезона, нагрузка на коммунальную отрасль возрастает с каждым днем, поэтому нам необходимо максимально усилиться в этом направлении, - открыл совещание Алексей Богодистов.

Уже полтора года на территории муниципалитета сбором и вывозом отходов занимается региональный оператор – ООО «ЭкоЮг». Но до сих пор не прекращаются жалобы населения на заваленные мусором контейнерные площадки.

В администрации пошли на дополнительные траты и из бюджета города выделено 6,4 млн рублей на ликвидацию стихийных свалок и уборку контейнерных площадок. По поручению генерального директора ООО "ЭкоЮг" начала работать горячая линия в диспетчерской службе компании.

По поручению главы, в городе создана комиссия, которая будет мониторить территории и проверять наличие договоров на вывоз мусора у хозяйствующих субъектов.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик