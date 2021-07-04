ЦИК утвердил порядок голосования на осенних выборах в Госдуму

/В России/

Оно пройдет 17,18 и 19 сентября, а отдать свой голос можно будет на избирательных участках, на дому и дистанционно. В глухих селах будет действовать особый порядок голосования, но лишь 2 дня.

Голосование вне избирательных участков или на рабочем месте будет запрещено. Во избежание манипуляций с бюллетенями на ночь они будут перекладываться в сейф-пакеты и храниться в сейфах под круглосуточным видеонаблюдением. В исключительных случаях бюллетени можно оставить на ночь и в урнах, но тогда они будут специальным образом опечатываться.

Как мы видим, ЦИК постарался учесть все разумные рекомендации экспертов и наблюдателей, касающиеся порядка проведения голосования и хранения бюллетеней. Критиковавшееся голосование «на пеньках» практиковаться не будет: многодневный процесс избирательной кампании и так позволяет хорошо развести людские потоки и снизить риск роста заболеваемости COVID-19, а лишние поводы придраться к честности выборов ЦИК не нужны. Все это позволяет рассчитывать, что грядущие выборы будут не только удобны и безопасны для граждан, но и обеспечат максимальную легитимность новому составу Госдумы за счет предельно прозрачных выборов.