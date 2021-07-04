А в Геленджике мусорную проблему решают совместно

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1 июля 2021 года генеральный директор ООО «ЭкоЮг» Владимир Шило принял участие в заседании межведомственной рабочей группы под председательством прокурора города Геленджика Александра Штыка.

Также в заседании приняли участие глава МО г. Геленджика Алексей Богодистов и начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора Ольга Тушина.

На повестке дня - санитарно-эпидемиологическая обстановка на территории города-курорта в период летнего курортного сезона.

Прокурор поднял вопрос качества оказания услуги со стороны регионального оператора. В центре внимания тема о разграничении зоны отвественности регионального оператора и собственника контейнерной площадки.

Владимир Шило уточнил, что региональный оператор нацелен на совместный подход в решении проблемных вопросов.

- Мы готовы при строительстве новых контейнерных площадок администрацией города оснастить их контейнерами в необходимом количестве.

Вторым вопросом обсудили текущее положение дел по существующей перегрузочной станции на ул.Новороссийской,164 и строительство перегрузочной станции в районе 4 км Сухумского шоссе (Южной промзоны) на территории асфальтобетонного завода.

«После завершения процедуры оформления земельного участка под перегрузочную станцию, обустройство начинается незамедлительно. Собственниками компании выделено на эти цели более 50 млн. руб.

Строительство данного объекта позволит осуществлять перегрузку ТКО в необходимом режиме для курортной зоны, исключая жалобы жителей и создаст благоприятную санитарную обстановку. Кроме того, новая перегрузочная станция изменит существующий транспортный поток спецтехники по вывозу мусора, максимально исключив транзит по городским улицам,» - доложил Владимир Шило.

Также в ходе заседания обсудили вопрос ликвидации стихийных свалок. Напомним, что муниципальный контракт находится на подписании. Местными властями выделено 6 млн.рублей.

Прокурор Геленджика обратил внимание не только регионального оператора на усиление работы с юридическими лицами, уклоняющихся от заключения договора на обращение с ТКО, но и акцентировал внимание муниципальной власти на данной проблеме.

Прокуратура города-курорта взяла данный вопрос на контроль.

«По итогам совещания региональный оператор подготовит «дорожную карту», свои предложения по решению проблемных вопросов направим в прокуратуру города Геленджика» - пояснил журналистам Владимир Шило.