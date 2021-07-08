Памятка для пострадавших
В связи с ЧС из-за подтоплений в Краснодарском крае Минтруд России разместил информацию для пострадавших.
В случае утраты (порчи) документов-результатов проведения медико-социальной экспертизы (справка, подтверждающая факт установления инвалидности; степень утраты профессиональной трудоспособности; ИПРА; ПРП и т.д.) в связи с ЧС из-за подтоплений в Краснодарском крае, необходимо обратиться в бюро-филиал ФКУ «ГБ МСЭ по Краснодарскому краю» Минтруда России по месту жительства.
Адреса бюро-филиалов размещены на официальном сайте учреждения: www.23.gbmse.ru
Одновременно информируем, что заявление на выдачу дубликата справки, подтверждающей факт установления инвалидности, степени утраты профессиональной трудоспособности возможно подать в электронном виде через Портал Госуслуг: www.Gosuslugi.ru
Телефон горячей линии ФКУ «ГБ МСЭ по Краснодарскому краю» Минтруда России (в г. Краснодаре): 8 (861) 251-77-40.
Перкина С., заместитель начальника организационно-методического отдела ФКУ "ГБ МСЭ по Краснодарскому краю"