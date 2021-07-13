В Иркутской области принято первое в стране решение о комплексном развитии территории жилой застройки

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Иркутская область стала одним из пилотных регионов, реализующих при поддержке государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ механизм комплексного развития территорий.

По распоряжению Президента Российской Федерации от 30 июля 2020 года №189-рп «О мерах по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды на территории городского округа г. Усолье-Сибирское Иркутской области» разработан План мероприятий («дорожная карта») по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды на территории городского округа г. Усолье-Сибирское Иркутской области в результате экономической деятельности, связанной с производством химической продукции от 29 октября 2020 года №2819-р, предусматривающий мероприятия по созданию условий социально-экономического развития территории данного муниципального образования.

Данный механизм регулируется Федеральным законом от 30 декабря 2020 года №494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий».

Федеральным законом №185-ФЗ расширены возможности финансирования за счет средств госкорпорации новых механизмов расселения аварийного жилья, в том числе предусмотрена компенсация затрат на переселение граждан в рамках проектов комплексного развития территорий.

Фонд содействия реформированию ЖКХ предоставляет субсидии на переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в рамках проектов комплексного развития территорий жилой застройки. Также госкорпорация оказывает субъектам РФ необходимую информационную и методическую поддержку в реализации данных проектов.

Отметим, благодаря оказанной Фондом ЖКХ консультационной и методологической помощи 2 июля 2021 года Правительством Иркутской области в соответствии с распоряжением №389-рп принято первое в стране решение о комплексном развитии территории жилой застройки в городе Усолье-Сибирское, предусматривающее реализацию проекта юридическим лицом, созданным субъектом Российской Федерации. Это муниципальное образование является территорией опережающего социально-экономического развития в РФ.

Предельный срок реализации принятого решения о комплексном развитии территорий составляет 10 лет. Реализацию данного решения будет осуществлять АО «Иркутское региональное жилищное агентство». Общая площадь территории, на которой будет реализован проект, составляет 11,04 га.

В настоящее время на подлежащей развитию территории имеются объекты капитального строительства – 40 многоквартирных двухэтажных домов барачного типа общей жилой площадью более 16 тыс.кв.м., признанных аварийными.

В рамках проекта планируется построить 9-этажные многоквартирные дома общей площадью 89,59 тыс.кв.м., в которые в том числе переедут граждане из непригодного для проживания жилищного фонда, объекты общественно-делового назначения коммерческого использования, детский сад на 200 мест, внутриквартальные проезды.

Реализация проектов комплексного развития территорий направлена на развитие и модернизацию объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, благоустройство общественных пространств и создание условий для привлечения внебюджетных источников финансирования для их обновления, что напрямую влияет на обеспечение повышения уровня и качества жизни граждан.

Источник: Департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью ГК ФСР ЖКХ