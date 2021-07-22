Дмитрий Чернышенко: Задача регионов – обеспечить качественную реализацию стратегий цифровой трансформации

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Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко в Координационном центре при Правительстве дал старт образовательному курсу для руководителей цифровой трансформации субъектов, региональных министров по цифровому развитию и информационным технологиям России.

Организаторы курса – Центр подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС при поддержке Правительства.

Итогом обучения станет разработка командных проектов цифровых сервисов, которые будут учтены в региональных стратегиях цифровой трансформации.

«Цифровая трансформация – одна из пяти национальных целей. Президент поручил главам субъектов утвердить региональные стратегии до 1 сентября. Задача регионов, руководителей цифровой трансформации – обеспечить качественную реализацию этих стратегий. Выгодополучателями от цифровой трансформации должны быть граждане и бизнес. Именно для удовлетворения их потребностей создаются новые системы и сервисы. В основе государственных ИТ-решений должны быть современные клиентоориентированные подходы», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер обратил внимание на запуск платформы «ГосТех», которая позволит создавать информационные системы и сервисы не только на федеральном уровне, но и на уровне регионов и даже муниципалитетов.

«Каждая новая система разрабатывается с нуля, без переиспользования существующих наработок. Это приводит к дополнительным затратам на создание дублирующего функционала и существенно замедляет вывод новых государственных сервисов в промышленную эксплуатацию. Мы провели аудит – выяснилось, что создано более 1000 ГИС, большинство систем на 85% идентичны другу друг по функционалу. “ГосТех” позволит уйти от этой неэффективной практики. Множество разработчиков получат возможность участвовать в создании государственных продуктов на конкурентной основе, а госучреждения – широкий выбор ИТ-решений», – отметил он.

К декабрю этого года регионам необходимо оценить целесообразность создания новых региональных информационных систем, а к маю 2022 года подготовить планы-графики перевода региональных информационных систем на платформу «ГосТех».

Чтобы избежать дублирования цифровых проектов и повысить горизонтальный обмен информацией, команда программы «Реализация проектов цифровой трансформации» в 2021 году запустила 10 отраслевых и 4 межотраслевых потока. С цифровыми решениями выпустились потоки Минздрава, Минэнерго, Минпросвещения, Минприроды и Минпромторга.

Работа над стратегиями цифровой трансформации, которые регионы должны защитить к 1 сентября 2021 года, продолжится и после этого срока. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев рассказал об отраслях, подлежащих цифровой трансформации в регионах. В среднем каждый регион выбрал 8–9 отраслей для цифровизации. Больше всего отраслей выбрали Пермский край и Рязанская область – 17. По количеству выбранных отраслей субъекты распределили на три категории: регионы-лидеры, развивающиеся регионы и регионы, нуждающиеся в поддержке. При этом проекты делятся на те, которые обеспечены текущим финансированием, и те, на которые нужно выделять дополнительные средства.

«Мы будем спрашивать с субъектов программу-минимум, которая обеспечена федеральными средствами. Регион должен использовать эту возможность, чтобы расширить рамку бюджетного финансирования. Очень важно при планировании чётко отвечать на вопросы, будут ли проекты обеспечены ресурсами», – заявил Максут Шадаев.

Министр также добавил, что, если слушатели разработают эффективные и проработанные проекты по итогам обучения, Минцифры готово будет их софинансировать.

Программа «Реализация проектов цифровой трансформации» разработана Центром подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС. В 2021 году реализуется 14 отраслевых образовательных потоков, в которых принимают участие 1000 руководителей цифровой трансформации региональных ведомств. Обучение уже завершили ответственные за цифровую трансформацию Минприроды, Минпросвещения, Минэнерго, Минздрава и Минпромторга.