/В России/

5 марта 2021 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому применение BIM-технологий в строительстве на объектах госзаказа станет обязательным с 1 января 2022 года. Это один из элементов цифровизации строительной отрасли, который позволит улучшить качество строительства и снизить риски ошибок.

Указ председателя правительства касается и подземного строительства – метрополитена, транспортных развязок, тоннелей, магистральных трубопроводов, хранилищ ядерных отходов и др.

19 июля на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое провел президент вместе с членами правительства, Марат Хуснуллин отчитался о развитии цифровизации в строительной отрасли, и процессе перехода со следующего года на проектирование и строительство в BIM-технологиях:

«Перед нами стоит задача отцифровать все 32 процедуры в строительстве, и внедряем BIM-технологии. С 1 января 2022 года все госзаказчики должны перейти на проектирование и строительство в BIM-технологиях. Непростая задача, но мы к ней идём».

Вместе со сменой философии проектирования растет и востребованность специалистов. Для подготовки кадров для этой формирующейся сферы НИТУ «МИСиС» совместно с партнерами – Норникелем, Мосинжпроектом и Мосметростроем – в 2019 году открыл новую магистерскую программу «BIM-технологии в проектировании и строительстве».

Выпускники магистратуры по BIM-технологиям владеют не только базовыми основами проектирования и строительства технически сложных подземных комплексов, но и умеют применять современные цифровые технологии для решения разнообразных проектных задач. Все магистранты уже трудоустроены в ведущие строительные компании столицы.

Алевтина Черникова, ректор НИТУ «МИСиС», специально для НОП:

«НИТУ «МИСиС» сотрудничает более чем с 1600 бизнес-партнерами, ведущими компаниями России и мира, по всем направлениям деятельности университета. Партнерство в области образования помогает создавать уникальные программы и готовить специалистов для профессий будущего, которые только появляются на рынке труда. Междисциплинарная магистратура «BIM-технологии в проектировании и строительстве», открытая на базе Горного института и института Информационных технологий и компьютерных наук, направлена на подготовку специалистов, владеющих интеллектуальными методами анализа данных, основами программирования, технологиями подземного строительства и др. Выпускники программы еще во время обучения получили приглашения в ведущие компании стройкомплекса Москвы в качестве BIM-менеджеров и IT-специалистов».

Источник: Телеграм-канал