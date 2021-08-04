В Керчи вслед за наводнением случился мусорный коллапс

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Крымские СМИ сообщают о многочисленных жалобах жителей Керчи на мусор, который неделями не убирают с улиц города и из дворов. В некоторых районах граждане, отчаявшись дождаться спецтехники, сваливают отходы в кучу и поджигают.

Проблемы с вывозом мусора в Керчи начались месяц назад после наводнения. Горожане стали массово выносить на свалки не только бытовой мусор, но и испорченную мебель, строительные отходы. При этом вывоз мусора практически не осуществлялся: подрядчик регионального оператора «Крымэкоресурсы» – компания «УМЭС» заявил, что обязан вывозить мусор только со специальных контейнерных площадок, а то, что скапливается рядом, обязаны убирать дворники «ЖилсервисКерчь». Затем подрядчик перестал соблюдать графики и вовремя вывозить мусор и из контейнеров.

Между тем в городе побывал глава Совмина Крыма Юрий Гоцанюк. Он дал поручение до конца текущей недели привести улицы в порядок. Отмечается, что за последние три дня в Керчи с участием МУП «ЖилсервисКерчь» ликвидировано 106 свалок. Коммунальщики задействовали 24 единицы техники.

Источник: #ЦентрЮг