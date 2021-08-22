Агрофирма «Южная» приступила к сбору урожая винограда

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18 августа одно из ведущих виноградарских предприятий страны, агрофирма «Южная», входящая вместе с «Кубань-Вино» в группу компаний «Ариант», начала уборку урожая.

Сейчас собирают ранние сорта, такие как «бианка», «кристалл», «солярис», «платовский». На полях работают 23 инновационных комбайна, которые позволяют собирать ягоды с лозы быстро и максимально бережно. Темпы уборки наращивают до 1000 тонн в день. Погодные условия внесли коррективы не только в сроки проведения уборочной кампании, но и в прогнозы урожая-2021.

«Прохладные весна и начало лета затянули развитие и цветение почек. Но жаркий июль положительно сказался на сахаронакоплении, созревание проходило ускоренно. С 12 по 15 августа на Краснодарский край обрушились ливни. В Темрюкском районе за несколько дней выпала почти годовая норма осадков. Пострадали несколько наших участков, там произошли повреждения шпалер и порча ягод. Каких-либо прогнозов по объемам и качеству урожая дать пока невозможно», - рассказал исполнительный директор агрофирмы «Южная» Сергей Тарахно.

В прошлом году агрофирма «Южная» собрала 68 187 тонн винограда. Сейчас агрономы компании предпринимают все меры, чтобы минимизировать потери и собрать виноград высокого качества.

Площади виноградников в текущем году увеличились на 746 га. Сегодня они составляют – 8 896 га. Осенью планируется посадить еще 595 га молодых насаждений сортов «красностоп анапский», «мерло», «алиготе», «ркацители», «саперави», «каберне совиньон» и других. Всего в ведении агрофирмы «Южная» сейчас находится более 12 тыс. га земли. В планах группы компаний «Ариант» в течение нескольких лет увеличить площадь до 10 тыс. га.

"Такой рывок в развитии виноградарства на Кубани способствовал федеральный закон "О виноградорстве и виноделии в России", принятый Госдумой в прошлом году. Уверен, наши виноделы справятся со всеми природными и технологическими проблема. И на столы россиян попадет высококачественный продукт," - отметил депутат Госдумы Иван Демченко.

Источник: пресс-служба ООО "Кубань-Вино"