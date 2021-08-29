Страховые медицинские организации и ФМБА договорились о сотрудничестве для выполнения поручений Президента

/В России/

Замруководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Наталья Стадченко и представители страховых компаний договорились усилить информационное сопровождение пациентов, прикрепленных к медицинским организациям ФМБА в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО).

ФМБА обслуживает 3,5 млн жителей ЗАТО и наукоградов, и во многих ЗАТО больницы и поликлиники ФМБА – единственные лечебные учреждения, по работе которых жители судят обо всей системе здравоохранения. В прошлом месяце Владимир Путин поручил Минздраву включить удовлетворенность граждан медициной в число показателей, по которым оценивается качество работы системы здравоохранения.

По результатам совещания с представителями страховых медицинских организаций Наталья Стадченко обозначила важность работы страховых компаний на обслуживаемых ФМБА территориях. Замруководителя ФМБА попросила сосредоточиться на работе по повышению качества медицинской помощи, привлечению населения к прохождению профилактических мероприятий, контролю за своевременностью и профильностью при госпитализации, а также выполнения необходимых медицинских мероприятий в случае постановки на диспансерный учет.

"Очень важно сделать максимально высоким и эффективным уровень информационного сопровождения застрахованного населения, прикрепленного к медицинским организациям ФМБА, участвующих в системе ОМС по территориальным программам. Особенно это касается ЗАТО и территорий, в которых медицинские организации ФМБА являются единственными объектами здравоохранения. Так как на данных территориях – это своего рода, вся система охраны здоровья, по которой граждане оценивают качество и доступность медицинской помощи. Поэтому на сегодняшний день для нас представляется чрезвычайно актуальным решение задачи о повышении удовлетворенности населения этих городов и населенных пунктов уровнем организации и качества медицинской помощи", - отметила Наталья Стадченко.

ФМБА обслуживает около 3,5 миллионов человек, проживающих в 20 закрытых административных территориальных образованиях, 39 городах-спутниках и наукоградах, расположенных в 54 регионов России и городе Байконур в Казахстане. В структуру ФМБА входит свыше 300 медорганизаций и около 2,5 тысяч объектов здравоохранения.

Наталья Стадченко также подчеркнула, важность участия страховых медицинских организаций в национальном проекте «Здравоохранение», их роль в снижении смертности от новообразований и болезней системы кровообращения, а также сокращении младенческой смертности и расширении охвата профилактическими осмотрами.

По словам, гендиректора страховой компании «Капитал МС» Надежды Гришиной, участие страховых медицинских организаций в реализации прав застрахованных прозвучало в Перечне поручений Президента России еще в 2020 году, и на сегодня руководством страны делается особый акцент на включение критерия удовлетворенности граждан системой здравоохранения в общую оценку эффективности работы.

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов отметил, что страховые компании фиксируют постоянный рост числа обращений и жалоб граждан по проблемам качества и своевременности медицинской помощи. "Динамика роста жалоб и обращений в этом году такова, в этом году их точно будет значительно больше, чем в прошлом. В 90% случаев страховым представителям удается решать проблемы застрахованных в момент обращения или в кратчайшие сроки. Значительно вырос поток обращений от пациентов федеральных медицинских организаций. Поэтому мы готовы усилить сотрудничество с государственными органами для построения пациентоориентированной системы здравоохранения и повышения удовлетворенности граждан качеством медицинской помощи».