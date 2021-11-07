Избранный в этом году депутатом в Государственную Думу Федерального собрания VIII созыва Иван Демченко выполняет наказы избирателей Абинского района.

В станице Федоровской сотрудники местной ДШИ обратились к Ивану Ивановичу с просьбой помочь приобрести в актовый зал сплит-систему. Сегодня она установлена. Благодаря этому обучаться и проводить досуг стало комфортнее.

Глава Холмского сельского поселения Виталий Ахуба выступил с инициативой о приобретении арматуры для основания под модульные очистные сооружения для больницы.

– Была необходима реконструкция существующих очистных сооружений. Нужно было выполнить работы по бетонированию платформы. Иван Иванович нам очень помог и оказал содействие в приобретении необходимых материалов, – отметил Виталий Владимирович.

По его словам, депутат уже не раз принимал участие в мероприятиях по благоустройству поселения.

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