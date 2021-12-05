Подписка на местные газеты будет сохранена

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"СМИ сегодня - важное связующее звено, благодаря которому мы обладаем оперативной информацией. Несмотря на проблемы в связи с пандемией, журналисты продолжают работать над новостной лентой непрерывно," - сказал депутат Госдумы Иван Демченко, обращаясь к главным редакторам газет пяти районов 48 избирательного округа.

Общение состоялось в онлайн-формате. Обсужден ход региональной недели депутата, определены мероприятия, которые завершат календарный год.

В настоящее время полным ходом идет подписка на «районки», которые так ждут дома читатели старшего поколения.

Иван Иванович принял решение оказать материальную помощь в общей сложности на 1 миллион рублей в проведении подписной кампании.

Отдельным категориям граждан, в том числе инвалидам, от депутата будут выписаны газеты:

Абинский район - «Восход»

Крымский район - «Призыв»

Славянский район - «Заря Кубани»

Темрюкский район - «Тамань»

город-курорт Анапа - «Анапское Черноморье».

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