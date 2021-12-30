Андрей Кравченко официально вступил в должность главы города- героя Новороссийска

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Торжественная церемония вступления в должность главы муниципального образования город Новороссийск Андрея Кравченко состоялась 29 декабря в городском театре.

В церемонии вступления в должность избранного главы города приняли участие вице-губернатор Кубани Игорь Чагаев, депутат Государственной Думы РФ Сергей Алтухов, председатель городской думы Александр Шаталов, депутаты муниципального образования, представители общественности и администрации Новороссийска.

Открылось мероприятие с торжественного внесения исторического знамени города-героя и его государственных наград.

- Торжественно клянусь уважать и защищать права и свободы жителей города-героя, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности, соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации и Краснодарского края, Устав муниципального образования город Новороссийск, верно служить Новороссийску и новороссийцам, - произнес слова присяги новый глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Игорь Чагаев от имени губернатора Кубани Вениамина Кондратьева обратился к вновь избранному главе. Он вручил Андрею Кравченко удостоверение главы муниципального образования город Новороссийск и передал поздравления от губернатора.

- Вам, Андрей Васильевич, доверено управление одним из ведущих муниципалитетов региона. Это высокая ответственность и серьезная нагрузка. Вам предстоит еще многое сделать для его процветания и развития. Город-герой должен наращивать собственные доходы, привлекать инвестиции во все отрасли, активнее участвовать в национальных проектах и федеральных программах. Вашей принципиальной позиции и системного подхода требует сфера градостроительства, дорожное и жилищное хозяйство.Особое внимание — социальной сфере, созданию мест в школах и детских садах. Новороссийцы должны иметь равные возможности для занятий спортом

Источник: пресс-служба администрации