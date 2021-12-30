Сказано - сделано

/В России/

В ходе избирательной кампании к депутату Госдумы Ивану Демченко обратились жители Славянского и Крымского районов за помощью с решением вопросов благоустройства. Иван Иванович взял на контроль выполнение обращений. Работы выполнены оперативно.

В ходе региональной недели на месте побывали с проверкой качества работ.

В поселке Совхозном Славянского района сделан бетонный тротуар по ул.Агрономической.

Произведено грейдирование и отсыпано щебнем дорожное полотно улицы Земляничной поселка Прибрежного(Славянский район).

Жителям улицы Котовского города Крымска также оказана помощь - оборудован дождеприёмник: установлены бетонные кольца, отгрейдирована прилегающая территория.

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