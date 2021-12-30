/В России/
Сказано - сделано
В ходе избирательной кампании к депутату Госдумы Ивану Демченко обратились жители Славянского и Крымского районов за помощью с решением вопросов благоустройства. Иван Иванович взял на контроль выполнение обращений. Работы выполнены оперативно.
В ходе региональной недели на месте побывали с проверкой качества работ.
В поселке Совхозном Славянского района сделан бетонный тротуар по ул.Агрономической.
Произведено грейдирование и отсыпано щебнем дорожное полотно улицы Земляничной поселка Прибрежного(Славянский район).
Жителям улицы Котовского города Крымска также оказана помощь - оборудован дождеприёмник: установлены бетонные кольца, отгрейдирована прилегающая территория.
#командаДемченко
#ГосДума
#депутатДемченко
#ИванДемченко
#DemchenkoTeam
#государственнаядума
#абинскийрайон #анапа #крымскийрайон #темрюкскийрайон
#славянскийрайон
#единаяроссия #краснодарскийкрай
#избирательныйкруг48