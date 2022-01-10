Подведены итоги года по работе над реестром российского ПО

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В Минцифры России состоялось итоговое годовое заседание Экспертного совета по программному обеспечению. В частности, подведены итоги года по работе над актуализацией сведений о продуктах, а также представлен проект концепции развития реестров российского и евразийского ПО.

По итогам 2021 года в реестр российского ПО включены более 3,5 тысяч новых программных продуктов и актуализированы сведения по двум тысячам позиций.

Экспертным советом принято решение об исключении 44 продуктов: данные об их правообладателях отсутствуют в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Ранее министерство обращалось к компаниям с просьбой предоставить сведения в случае перехода права на продукт другому юридическому лицу.

В текущем году также оптимизирована процедура включения продуктов в реестр. К проверке заявлений от правообладателей была подключена экспертная организация — АНО «Центр компетенций по импортозамещению ИКТ», а переход на «реестровую модель» позволил упростить административные процедуры. В результате сроки рассмотрения заявок сократились с более чем 60 до 30 рабочих дней.

Еще одно нововведение — запуск сайта реестров российского и евразийского ПО с актуализированным функционалом. Обновленная версия позволяет на одной платформе в электронной форме и с использованием квалифицированной электронной подписи осуществлять полный цикл взаимодействия по заявкам между разработчиками, экспертами и министерством.

Кроме того, на портале реализована возможность выгрузки открытых данных, содержащихся в реестре, а также представлен новый раздел реестра, содержащий аналитические данные по сведениям, включенным в реестр.

В завершение Экспертного совета был представлен проект концепции развития реестров российского и евразийского ПО, реализация которого запланирована на 2022 год.

Источник: Пресс-служба Минцифры России