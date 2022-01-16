Клиентская служба (на правах отдела) в г. Новороссийске ГУ-ОПФР по Краснодарскому краю информирует...
С 1 января 2022 года ПФР будет предоставлять ряд выплат, компенсаций и пособий, которые прежде назначали и выплачивали органы
социальной защиты и Роструд.
В соответствии с принятыми поправками в федеральное законодательство на ПФР возлагаются новые дополнительные функции и бюджетные полномочия по осуществлению некоторых мер социальной поддержки, которые сейчас исполняют региональные органы соцзащиты и Роструд.
Речь идет о пособиях, выплатах, компенсациях для пяти категорий россиян:
- неработающим гражданам, имеющим детей;
- лицам, подвергшимся воздействию радиации;
- реабилитированным лицам;
- инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транспортные средства по медицинским показаниям;
- военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.
Так, к примеру, через Пенсионный фонд РФ с нового года будут назначаться следующие виды пособий для граждан, имеющих детей: ежемесячное пособие неработающим гражданам по уходу за ребенком до 1,5 лет; пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации; единовременное пособие при рождении ребенка; единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью; единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.
С полным перечнем передаваемых мер можно ознакомиться ниже или на сайте ПФР.
Назначать новые выплаты, компенсации и пособия Пенсионный фонд будет за счет организации межведомственного взаимодействия, то есть гражданам, уже получающим эти меры соцподдержки, назначенные выплаты будут производиться Пенсионным фондом РФ автоматически на реквизиты, указанные ранее. В этом случае обращаться в ПФР не требуется.
Если же гражданин имеет право на эти пособия, но ещё не воспользовался им, то с 1 января 2022 года ему необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР.
В рамках подготовки к осуществлению данных полномочий в субъектах Российской Федерации проведена масштабная работа: на местах созданы рабочие группы с участием региональных министерств социальной защиты населения, проанализирован перечень передаваемых мер, предварительно согласованы проекты типовых форм соглашений об информационном взаимодействии и реестров передачи сведений. Разработаны стандарты предоставления мер социальной защиты (поддержки) для специалистов клиентских служб ПФР, на основе утвержденных паспортов. Продуман в деталях путь гражданина в клиентской службе ПФР. Региональные органы соцзащиты предоставили в ПФР сведения о лицах, являющихся получателями передаваемых мер соцподдержки.
Новые дополнительные функции и бюджетные полномочия Фонда по осуществлению ряда мер социальной поддержки позволят оптимизировать процессы осуществления социальных выплат. В результате в стране будет внедрен единообразный подход к реализации мер соцподдержки, что также позволит повысить качество их предоставления.
Перечень отдельных мер социальной поддержки, которые будут осуществляться органами Пенсионного фонда Российской Федерации с 1 января 2022 года
Семьи с детьми
- Единовременное пособие по беременности и родам
- Единовременное пособие при рождении ребенка
- Единовременное пособие при усыновлении ребенка
- Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
- Единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву
- Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву
Военные и их семьи
- Компенсация коммунальных платежей
- Единовременная компенсация на ремонт дома
- Ежегодная выплата на летний оздоровительный отдых ребенка
- Ежемесячное пособие на ребенка
- Ежемесячная компенсация инвалидам по военной травме
Граждане, подвергшиеся воздействию радиации
- Компенсации пострадавшим вследствие аварии на Чернобыльской АЭС
- Ежемесячная компенсация за проживание или работу в зонах радиоактивного загрязнения
- Ежегодное вознаграждение за работу в зонах радиоактивного загрязнения
- Ежемесячная компенсация в возмещение вреда здоровью инвалидам
- Ежемесячная компенсация в возмещение вреда здоровью нетрудоспособным
- Единовременная выплата к дополнительному отпуску и компенсация оздоровительных процедур
- Ежемесячное пособие по безработице
- Сохранение среднего заработка
- Ежемесячное пособие на детей до 3 лет
- Ежемесячная компенсация расходов на продукты питания
- Ежемесячная компенсация на питание детей
- Ежемесячная компенсация на молочное питание детей до 3 лет
- Единовременная выплата и компенсация расходов при переселении из радиоактивных зон
- Единовременная компенсация утраченного имущества
- Ежемесячная компенсация по потере кормильца
- Пособие на погребение
- Единовременная выплата по потере кормильца
Реабилитированным жертвам политических репрессий:
- Денежная компенсация реабилитированным жертвам политических репрессий СССР за время, проведенное в местах лишения свободы или психиатрических учреждениях, а также компенсация конфискованного имущества.
Инвалидам, имеющим транспорт:
- Компенсация ОСАГО
Получить ответы на вопросы об отдельных мерах поддержки можно по телефону регионального контакт-центра ПФР на территории Краснодарского края 8(800)600-03-55 (звонок бесплатный), либо по номеру Единого контакт-центра взаимодействия с гражданами – 8(800)600-00-00 (звонок бесплатный).
Источник: Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Новороссийске Краснодарского края