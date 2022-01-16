Клиентская служба (на правах отдела) в г. Новороссийске ГУ-ОПФР по Краснодарскому краю информирует...

/В России/

С 1 января 2022 года ПФР будет предоставлять ряд выплат, компенсаций и пособий, которые прежде назначали и выплачивали органы

социальной защиты и Роструд.

В соответствии с принятыми поправками в федеральное законодательство на ПФР возлагаются новые дополнительные функции и бюджетные полномочия по осуществлению некоторых мер социальной поддержки, которые сейчас исполняют региональные органы соцзащиты и Роструд.

Речь идет о пособиях, выплатах, компенсациях для пяти категорий россиян:

неработающим гражданам, имеющим детей;

лицам, подвергшимся воздействию радиации;

реабилитированным лицам;

инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транспортные средства по медицинским показаниям;

военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.

Так, к примеру, через Пенсионный фонд РФ с нового года будут назначаться следующие виды пособий для граждан, имеющих детей: ежемесячное пособие неработающим гражданам по уходу за ребенком до 1,5 лет; пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации; единовременное пособие при рождении ребенка; единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью; единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

С полным перечнем передаваемых мер можно ознакомиться ниже или на сайте ПФР.

Назначать новые выплаты, компенсации и пособия Пенсионный фонд будет за счет организации межведомственного взаимодействия, то есть гражданам, уже получающим эти меры соцподдержки, назначенные выплаты будут производиться Пенсионным фондом РФ автоматически на реквизиты, указанные ранее. В этом случае обращаться в ПФР не требуется.

Если же гражданин имеет право на эти пособия, но ещё не воспользовался им, то с 1 января 2022 года ему необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР.

В рамках подготовки к осуществлению данных полномочий в субъектах Российской Федерации проведена масштабная работа: на местах созданы рабочие группы с участием региональных министерств социальной защиты населения, проанализирован перечень передаваемых мер, предварительно согласованы проекты типовых форм соглашений об информационном взаимодействии и реестров передачи сведений. Разработаны стандарты предоставления мер социальной защиты (поддержки) для специалистов клиентских служб ПФР, на основе утвержденных паспортов. Продуман в деталях путь гражданина в клиентской службе ПФР. Региональные органы соцзащиты предоставили в ПФР сведения о лицах, являющихся получателями передаваемых мер соцподдержки.

Новые дополнительные функции и бюджетные полномочия Фонда по осуществлению ряда мер социальной поддержки позволят оптимизировать процессы осуществления социальных выплат. В результате в стране будет внедрен единообразный подход к реализации мер соцподдержки, что также позволит повысить качество их предоставления.

Перечень отдельных мер социальной поддержки, которые будут осуществляться органами Пенсионного фонда Российской Федерации с 1 января 2022 года

Семьи с детьми

Единовременное пособие по беременности и родам Единовременное пособие при рождении ребенка Единовременное пособие при усыновлении ребенка Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет Единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву

Военные и их семьи

Компенсация коммунальных платежей Единовременная компенсация на ремонт дома Ежегодная выплата на летний оздоровительный отдых ребенка Ежемесячное пособие на ребенка Ежемесячная компенсация инвалидам по военной травме



Граждане, подвергшиеся воздействию радиации

Компенсации пострадавшим вследствие аварии на Чернобыльской АЭС Ежемесячная компенсация за проживание или работу в зонах радиоактивного загрязнения Ежегодное вознаграждение за работу в зонах радиоактивного загрязнения Ежемесячная компенсация в возмещение вреда здоровью инвалидам Ежемесячная компенсация в возмещение вреда здоровью нетрудоспособным Единовременная выплата к дополнительному отпуску и компенсация оздоровительных процедур Ежемесячное пособие по безработице Сохранение среднего заработка Ежемесячное пособие на детей до 3 лет Ежемесячная компенсация расходов на продукты питания Ежемесячная компенсация на питание детей Ежемесячная компенсация на молочное питание детей до 3 лет Единовременная выплата и компенсация расходов при переселении из радиоактивных зон Единовременная компенсация утраченного имущества Ежемесячная компенсация по потере кормильца Пособие на погребение Единовременная выплата по потере кормильца

Реабилитированным жертвам политических репрессий:

Денежная компенсация реабилитированным жертвам политических репрессий СССР за время, проведенное в местах лишения свободы или психиатрических учреждениях, а также компенсация конфискованного имущества.

Инвалидам, имеющим транспорт:

Компенсация ОСАГО

Получить ответы на вопросы об отдельных мерах поддержки можно по телефону регионального контакт-центра ПФР на территории Краснодарского края 8(800)600-03-55 (звонок бесплатный), либо по номеру Единого контакт-центра взаимодействия с гражданами – 8(800)600-00-00 (звонок бесплатный).

Источник: Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Новороссийске Краснодарского края