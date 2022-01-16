Когда убирать ёлку и как сделать это правильно?

/В России/

Есть люди, кто уже 2 января выносит дерево на улицу. Это крайне плохо, сгубить дерево и порадовавшись несколько дней уже в утиль. Я вообще против срубленных елей из-за экологических соображений.

И потом срубленное дерево — это отрицательная энергия, даже если это сделали не вы.

С искусственной всё проще, она впитала в себя энергетику праздника, вашу любовь, настроение, ваши желания и мечты. Её проще убрать в любое время, когда уйдет праздничное настроение и начнут будни.

Большинство людей убирают елку сразу после старого Нового года то есть 14-15 января. Кто то читает нужным, чтоб елка в доме стояла до Крещения.

Однако, есть одна примета:

Убрать ёлку, то есть снять украшения с дерева нужно до Крещения, то есть до 19 января. В старину по традиции, из дома выносили все символы и украшения, оставшиеся от Нового года и Рождества. Так сказать очищали дом от новогодней мишуры и всякого рода увеселений.

Делая первую крупную в новом году уборку жилища, убирали всегда из дома и ель.

Можно понаблюдать за новогодней красавицей — если она живая. Если концы сохнут и хвоя валится, то и не стоит ждать Старого нового года, можно убрать в любой удобный день.

И обязательно сжечь. Хвою можно пустить на ванны, на удобрения или по возможности на корм скоту. Ствол сжечь, а золу закопать в саду или в огороде — для плодородия почвы.

Вот такие нехитрые правила.

Когда убирать ёлку — каждый решает сам. Сказать, что нужно строго следовать им нельзя. Сейчас происходит трансформация сознания и нашего представления о правильно и неправильном. Взгляды на многие вещи меняются. Главное, чего нужно придерживаться в этих вопросах: слушать себя, свою душу и сердце.

Источник: https://ozagovorah.ru/dom-i-semya/kogda-ubirat-elku-i-kak-eto-sdelat-pravilno.html