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Иван Демченко: Ликвидация последствий ЧС должна быть оперативной…

В станице Нижнебаканской Крымского района в связи с подмытием берега реки Барабашева Щель было временно приостановлено автомобильное движение через мост на пересечении улицы М.Горького и переулка Речной.

Поврежденный мост  демонтировали 26 января. Для проведения восстановительных работ в ходе региональной недели по поручению депутата Госдумы Ивана Демченко Абинский ЭлектроМеталлургический завод передал арматуру в необходимом объеме.
Восстановительные работы будут проведены в кратчайшие сроки как только позволят погодные условия и сойдет основной объем паводковых вод.
В сложившейся ситуации крымчане используют альтернативный путь передвижения.
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Категория: Новости / В России

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