Иван Демченко: Ликвидация последствий ЧС должна быть оперативной…

/В России/

В станице Нижнебаканской Крымского района в связи с подмытием берега реки Барабашева Щель было временно приостановлено автомобильное движение через мост на пересечении улицы М.Горького и переулка Речной.

Поврежденный мост демонтировали 26 января. Для проведения восстановительных работ в ходе региональной недели по поручению депутата Госдумы Ивана Демченко Абинский ЭлектроМеталлургический завод передал арматуру в необходимом объеме.

Восстановительные работы будут проведены в кратчайшие сроки как только позволят погодные условия и сойдет основной объем паводковых вод.

В сложившейся ситуации крымчане используют альтернативный путь передвижения.

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