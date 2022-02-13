Кубанские депутаты предложили ускорить процедуру лишения лицензий недобросовестных коммунальщиков

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Правительство дало положительный отзыв на законопроект. Депутаты Госдумы от Краснодарского края Наталья Костенко и Иван Демченко выступили с законодательной инициативой об упрощении процедуры лишения лицензий недобросовестных управляющих компаний.

В правительстве РФ дали на законопроект положительный отзыв.

Сейчас по закону лишить управляющую компанию лицензии можно при совпадении двух обязательных условий: если суд признает неоднократные факты нарушения закона и если она в течение полугода не будет обслуживать дома.

Наталья Костенко рассказала, что на практике лишить УК лицензии сложно. Пока Госжилинспекция через суд исключает дома из реестра УК и начинает готовить документы на отстранение ее от работы (а на это требуется около месяца), УК успевает набрать новые дома на обслуживание. Зачастую руководство компании идет на мошенничество, в том числе и на подделку подписей жильцов. А иск тем временем отклоняется по формальным признакам.

“Этот пробел в законе не только позволяет оставаться на рынке злостным нарушителям жилищного законодательства и прав жильцов, но и поощряет их к новым нарушениям, в том числе сопряженным с откровенным мошенничеством”, - уточнила депутат.

Наталья Костенко отметила, что эта проблема актуальна для всех регионов.

Предлагаемые изменения заключаются в том, чтобы лишать УК лицензии при наличии хотя бы одного из предусмотренных законом условий.

Источник: https://www.yugopolis.ru/news/kubanskie-deputaty-predlozhili-uskorit-proceduru-lisheniya-licenzij-nedobrosovestnyh-kommunal-shikov-146110?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D