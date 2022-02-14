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Выплата пенсии в праздничные и выходные дни в феврале и марте в отделениях почтовой связи Краснодарского края

В связи с предстоящими праздничными днями 23 февраля и 8 марта 2022 годами с учетом режима работы отделений почтовой связи Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю совместно с АО «Почта России» организован следующий порядок выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат.

Выплатные дни

ОПС Края даты по графику, за которые производится оплата

17 февраля

17, 18

18 февраля

19, 20

19 февраля

21, 22

20 февраля

-

21 февраля

-

22 февраля

23, 24

23 февраля

-

24 февраля

касса ОПС при почтамте

3 марта

3, 4

4 марта

5, 6

5 марта

7

6 марта

-

7 марта

8

8 марта

-

9 марта

9

Далее выплата и доставка пенсий и других выплат будет производиться  в  соответствии  с графиком доставки.

К сведению: в настоящее время в Краснодарском крае проживает свыше 1,6  млн. получателей пенсий, из них 35% получают пенсию в отделениях почтовой связи.

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Категория: Новости / В России

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