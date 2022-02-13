«Яблоко» начинает сбор подписей против войны с Украиной

/В России/

Сбор подписей под обращением к руководству России будет проходить не только в интернете, но и в партийных офисах по всей стране. В регионах, где это позволят сделать антиковидные ограничения, активисты партии выйдут на пикеты. Список точек сбора будет объявлен в ближайшее время.

Текст петиции:

Нет войне!

Война с Украиной принесет горе людям, разрушит семьи, погубит тысячи жизней. В этой войне невозможно победить.

Любой исход войны будет катастрофой для России. Ухудшится жизнь в нашей стране: здравоохранение, образование, еще более недоступным станет жилье, обесценится рубль, вырастут цены.

Россия окажется в полной изоляции, разрушатся все международные связи, станет страной изгоем.

Начнется новый виток гонки вооружений и разгорится холодная война – все то, от чего развалился СССР, вероятность мировой войны резко возрастет.

А главное – по обе стороны российско-украинской границы будут гробы и похороны, горе матерей, жен и детей! Потом это никогда не исправить.

Каждый из нас, каждый из вас несет всю полноту ответственности за то, чтобы это не произошло!

Нет войне с Украиной!

Поставить подпись можно на странице партии.

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА ПАРТИИ «ЯБЛОКО»