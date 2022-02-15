Кубань лидирует в рейтинге регионов ЮФО по ожидаемым зарплатам

/В России/

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, составила рейтинг регионов Южного федерального округа по средним зарплатным ожиданиям соискателей в начале 2022 года.

Первое место в рейтинге заняла Кубань – здесь соискатели в среднем претендуют на оплату труда в 45 429 рублей. На втором месте оказалась Астраханская область – 40 858 рублей, почти такой же уровень среднего дохода ожидают в Ростовской области – 40 805 рублей.

Более скромные запросы оказались у соискателей Волгоградской области и Республики Адыгея – 37 045 рублей и 35 805 рублей соответственно.

Кстати, ранее в ходе опроса Службы исследований hh.ru соискателей Краснодарского края выяснилось, что 37% жителей региона готовы снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения нынешней работы или гарантированного трудоустройства на новое место. Не согласны на такой шаг 47% кубанцев, еще 17% затруднились ответить.

В целом по России на снижение зарплатных притязаний готовы 37% опрошенных, в Южном федеральном округе об этом говорили 38% респондентов. Заявили об обратном 45% россиян и 44% респондентов ЮФО.

О HeadHunter

HeadHunter (hh.ru) (NASDAQ: HHR; MOEX: HHRU) — крупнейшая платформа онлайн-рекрутинга в России, клиентами которой являются свыше 350 тыс. компаний. Цель HeadHunter – помогать компаниям находить сотрудников, а людям – работу, и делать так, чтобы процесс поиска сотрудников и работы был быстрым и доставлял обеим сторонам только положительные впечатления. Обширная база компании содержит свыше 57 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий в конце 2020 г. составило 691 тысяч.

Алёна Манохина

Руководитель PR-службы HeadHunter Юг и направления работы с вузами

Краснодарский край, Ростовская область