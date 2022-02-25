Иван Безуглый: Мы вступаем в крайне тяжелое и непростое время...

/В России/

Атаман Таманского казачьего отдела Кубанского казачьего войска Иван Васильевич Безуглый сделал заявление в связи с событиями в Украине.

"Продолжается собирание русских земель, и восстановление суверенитета нашей Великой Родины над всеми историческими территориями. Но и это не все. В мире радикально меняется расстановка сил, и завершается эпоха Западного доминирования, с ее варварством, жестоким диктатом, культом безнравственности, ненавистью к христианству и к традиционным ценностям. Сегодня грозный и великий день. День справедливости. Началось освобождение Украины от нацистского режима, терзавший народ Юго-Западной Руси в течение последних восьми лет. Руководство нашей страны сделало все возможное, и даже больше, чтобы решить вопрос мирным путем, однако киевские марионетки, подталкиваемые западными кукловодами продолжали самоубийственную агрессию против Народных Республик Донбасса, просто не оставляя нам других путей решения. И поэтому вся кровь - уже пролитая, и которая прольется – на них. Страдающий и измученный народ Украины дождался своих освободителей.

Но при этом нет оснований для эйфории и почивания на лаврах, мы вступаем в крайне тяжелое и непростое время, и должны быть готовы к вражеским атакам. Их растерянность пройдет очень быстро, и они постараются нанести нам удары в самые уязвимые места. Все «спящие», вся пятая колонна будут активизированы и брошены против нашего народа и нашей государственности.

И это потребует от нас максимальной собранности, бдительности, решительности и непримиримости к врагам России.

Мы безусловно и полностью поддерживаем нашего Президента – Владимира Владимировича Путина, в очередной раз сплотившего русский народ, и возглавившего его в его борьбе за справедливость и свободу.

Мы верим в его мудрость и ответственность. У нас есть один путь - к победе!

Мы русские – с нами Бог! Внемлите языцы и покоряйтесь, яко с нами Бог!

Слава России!"