Россиянам посоветовали не закупаться гаджетами впрок

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Стоит ли запасаться смартфонами впрок из-за колебания курса рубля, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель агентства Content-review.com Сергей Половников.

После объявления президентом России о начале проведения спецоперации в Донбассе курсы доллара и евро достигали исторических максимумов по отношению к национальной валюте. На фоне падения курса рубля и опасений о росте цен на потребительские товары закупаться гаджетами – не лучшая идея, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель агентства Content-review.com Сергей Половников.

"Давайте вспомним декабрь 2013 года, когда на фоне подорожания курса доллара все побежали покупать телевизоры, покупали по три-четыре телевизора впрок, потому что "завтра все подорожает". Потом они продавали эти телевизоры на "Авито" лет пять, и в итоге никому эти телевизоры не нужны. Абсолютно та же тема со смартфонами, с автомобилями. Покупать что-то впрок из бытовой электроники – плохая идея, электроника устаревает крайне быстро. Если вас устраивает ваш смартфон, хорошо, если не устраивает, просто купите новый, но один, а не сразу много", – советует Сергей Половников.