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Депутат Госдумы Иван Демченко: увеличение выплат по решению Президента - мера поддержки, необходимая для многих категорий граждан...

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время увеличат социальные выплаты, пенсии и прожиточный минимум. Своевременное решение принято в рамках новой конституционной нормы в целях поддержки тех, кто в силу обстоятельств может остаться без средств.

 ?  Увеличение размеров выплат стабилизирует положение, вызванное санкциями, применяемыми к нашему государству. Президент действует на опережение, внося предложение увеличить выплаты. Эти меры важны для многих категорий граждан и предотвратят социальную нестабильность. Уверен, во взаимодействии всех ведомств будет выполнены задачи, принятие которых нужно  в это сложное время, - прокомментировал Иван Иванович.

#командаДемченко

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Категория: Новости / В России

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