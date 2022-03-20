Депутат Госдумы Иван Демченко 15 марта провел  свой рабочий день в городе-курорте Анапа

/В России/

Иван Иванович принял участие в открытой сессии Совета муниципального образования г-к Анапа, на которой мэр города представил свой отчет за прошлый год.

Депутат отметил важность развития курортных зон страны. Иван Иванович в с своем обращении к участникам сессии отметил большой вклад в общее дело команды главы муниципалитета Василия Швеца, депутатского корпуса и активистов территорий.

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