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Депутат Госдумы Иван Демченко 15 марта провел  свой рабочий день в городе-курорте Анапа

Иван Иванович принял участие в открытой сессии Совета муниципального образования г-к Анапа, на которой мэр города представил свой отчет за прошлый год.

Депутат отметил важность развития курортных зон страны.  Иван Иванович в с своем обращении к участникам сессии отметил большой вклад  в общее дело команды главы муниципалитета Василия Швеца,  депутатского корпуса и активистов территорий.

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Категория: Новости / В России

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