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Депутат Госдумы Иван Демченко 15 марта провел свой рабочий день в городе-курорте Анапа
Иван Иванович принял участие в открытой сессии Совета муниципального образования г-к Анапа, на которой мэр города представил свой отчет за прошлый год.
Депутат отметил важность развития курортных зон страны. Иван Иванович в с своем обращении к участникам сессии отметил большой вклад в общее дело команды главы муниципалитета Василия Швеца, депутатского корпуса и активистов территорий.
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