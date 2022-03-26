Ровно месяц назад 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Наблюдатели и эксперты подводят «промежуточные итоги»

Для России назревшее изменение миропорядка отразилось во внутренней повестке не менее, чем во внешней. Невозможно без экстренных мер сломать либерально-западную конструкцию, полвека возводившуюся на нашей территории «новой Антантой». Начало демонтажа этой конструкции и строительства новой, суверенной – само по себе важнейший итог.

Пока мы можем констатировать знаковые для нас события, связанные с укреплением страны «изнутри». Выделим основные меры, принятые за это время президентом России, правительством и ЦБ.

30 дней в российском пространстве:

— Принят первый пакет мер по поддержке граждан и бизнеса в условиях санкций, предусмотрены расширение полномочий правительства и поддержка МСП

— Приняты меры по обеспечению ускоренного развития IT-отрасли

— Продлена программа компенсации расходов бизнеса по использованию СБП

— Объявлено о кредитных каникулах для бизнеса и граждан

— Ограничен перечень случаев для возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям

— Созданы условия для стимулирования инноваций

— Сельхозпроизводители будут получать больше грантов

— Объявлены антикризисные программы льготного кредитования МСП

— Возобновляется адресная господдержка системообразующих компаний

— Вводится нулевая ставка НДС для компаний, инвестирующих в развитие туриндустрии

— Одобрены изменения в сфере налогового и таможенного регулирования

— Правительство сможет менять сроки уплаты налогов

— Для бизнеса установлена отсрочка по исполнению обязательств по просубсидированным проектам

Наконец, Указом президента обеспечиваются повышение МРОТ, прожиточного минимума и зарплат бюджетников. Принимаются решения по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии. Выстроена комплексная система поддержки малообеспеченных семей с детьми в возрасте от 0 до 17 лет.

Это далеко не все меры - список постоянно пополняется. И направлены они не просто на «выживание» России, а на усиление её положения в новом мировом укладе. Путь только начался.

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