/В России/

Ровно месяц назад 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Наблюдатели и эксперты подводят «промежуточные итоги»

Несомненно, освобождение Донбасса, денацификация и демилитаризация Украины – это оперативные цели спецоперации. Стратегические задачи гораздо шире и глубже – в прицеле действительно новый мировой уклад, политический и экономический.

Для России назревшее изменение миропорядка отразилось во  внутренней повестке не менее, чем во внешней. Невозможно без экстренных мер сломать либерально-западную конструкцию, полвека возводившуюся на нашей территории «новой Антантой». Начало демонтажа этой конструкции и строительства новой, суверенной – само по себе важнейший итог.

Пока мы можем констатировать знаковые для нас события, связанные с укреплением страны «изнутри». Выделим основные меры, принятые за это время президентом России, правительством и ЦБ.

30 дней в российском пространстве:

—  Принят первый пакет мер по поддержке граждан и бизнеса в условиях санкций, предусмотрены расширение полномочий правительства и поддержка МСП

—  Приняты меры по обеспечению ускоренного развития IT-отрасли

—  Продлена программа компенсации расходов бизнеса по использованию СБП

—  Объявлено о кредитных каникулах для бизнеса и граждан

—  Ограничен перечень случаев для возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям

—  Созданы условия для стимулирования инноваций

—  Сельхозпроизводители будут получать больше грантов

—  Объявлены антикризисные программы льготного кредитования МСП

—  Возобновляется адресная господдержка системообразующих компаний

—  Вводится нулевая ставка НДС для компаний, инвестирующих в развитие туриндустрии

—  Одобрены изменения в сфере налогового и таможенного регулирования

—  Правительство сможет менять сроки уплаты налогов

— Для бизнеса установлена отсрочка по исполнению обязательств по просубсидированным проектам

Наконец, Указом президента обеспечиваются повышение МРОТ, прожиточного минимума и зарплат бюджетников. Принимаются решения по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии. Выстроена комплексная система поддержки малообеспеченных семей с детьми в возрасте от 0 до 17 лет.

Это далеко не все меры - список постоянно пополняется. И направлены они не просто на «выживание» России, а на усиление её положения в новом мировом укладе. Путь только начался.

@Главный политический

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Категория: Новости / В России

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