/В России/

Спецоперация дошла до памятного дня 27 марта, в который ровно 229 лет назад по указу императрицы Екатерины II Правобережная Украина вернулась в состав Российской империи по итогам второго раздела Польши.

Вообще-то вопрос объединения Украины с Россией был решён ещё в 1654 году с гетманом Богданом Хмельницким, но внешние то польские, то шведские партнёры аж до конца XVIII века не оставляли попыток переломить ход истории и увести Украину на Запад. Однако на их аргументы России нашлось чем ответить и возразить, что в конечном счёте и проделал генералиссимус Суворов. Военная фаза «деполякизации» сопредельных земель Малороссии окончательно завершилась после таяния снега в 1793-м. Екатерина поступила демократично, предоставив время на выезд в Речь Посполитую тем шляхтичам и им сочувствующим гражданам, которые не пожелали присягать российскому престолу, а выбрали западную ориентацию. Тогда то, что сейчас называют Евросоюзом, не вводило антироссийских санкций, а, напротив, силами Пруссии, Австрии и Франции участвовало в поэтапных переделах зарвавшейся Польши.

Конечно, информационная война велась и в то время – на страницах выходивших печатных изданий, но накал её был заметно меньше. Соцопросов среди российского населения об отношении к военной кампании и поддержке имперского курса не проводилось, но в тот период инициативы руководства внутри страны по умолчанию воспринимались позитивно и с общим согласием, а либеральная фронда и не думала противиться верховной стратегии, потому что противостоявшая России Польша давно напрашивалась на передел и антивоенные лозунги в повестке не присутствовали.

Соответственно, императрице Екатерине удалось поладить и с освобождённым населением присоединяемых территорий, которое в большинстве своём не возражало против вхождения в Русский мир, а то и связывало с ним надежды на лучшую долю. Понятно, что присоединение Правобережной Украины при Екатерине обошлось без значительных разрушений, поскольку ни «Градов», ни «Кинжалов» тогда на вооружении российской армии не имелось. Та спецоперация, которая началась с сопротивления полякам Запорожской казачьей народной республики, а закончилась уже окончательным и бесповоротным российско-украинским союзом и екатерининскими указами, в конечном счёте была признана всем миром и международными организациями. Заодно Россия получила и важные гарантии безопасности, которые заключались как в расширении границ империи, так и в укрепившемся авторитете государства.

Сегодняшняя спецоперация осуществляется в иных геополитических условиях, хотя и с традициями Суворова и с равнением на исторические заветы императрицы Екатерины Великой. Однако вместо одной Речи Посполитой сражаться приходится в режиме круговой обороны уже со всем коллективным Западом, который руководствуется другими учебниками истории и правилами.

Источник: Телеграм