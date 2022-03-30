Заявление Рамзана Кадырова по итогам стамбульского раунда переговоров с Украиной

/В России/

Друзья, сотрудники чеченских спецподразделений!

Полка полиции специального назначения имени Ахмата-Хаджи Кадырова, 141-го полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова, ОМОН «Ахмат-Грозный», ОМОН "Ахмат-Крепость", СОБР «Ахмат», полка вневедомственной охраны, 249-го батальона, а также тысячи добровольцев, в числе которых мои близкие родственники, ведут ожесточённую борьбу против нацистской нечисти на Украине.

Они выбрали этот благородный путь ради нашего с вами мирного будущего.

Полную готовность выполнить задачи любой сложности в рамках специальной военной операции на Украине выразили около 10 000 тысяч добровольцев из числа сотрудников правоохранительных органов ЧР. Наши доблестные братья готовы по первому приказу Верховного Главнокомандующего Владимира Путина выдвинуться в самые горячие точки. С каждым днем количество желающих помочь нашим братьям на Украине неуклонно растёт. Без всякого сомнения, это явный показатель того, что мы боремся за правое дело.

Ежедневно мы становились свидетелями чудовищных преступлений националистов против собственного народа, бесчисленных посягательств на религию и другие ценности общества. Киевская верхушка на протяжении многих лет усердно закрывала глаза на эти злодеяния. Более того, подобная деятельность активно поощрялась власть имущими. Весь «цивилизованный» мир демонстрировал единую позицию, которая, помимо всего прочего, подразумевала безразличие к судьбам сотен тысяч жителей Донбасса. Никакие переговоры не принесут видимого результата, потому как Зеленский и его окружение - марионетки в руках западных стран.

Украинский народ должен сам вершить свою судьбу на примере чеченского народа. Первый Президент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров 21 марта 2003 года предоставил эту возможность. Наш народ сделал свой выбор в пользу мирной и благополучной жизни в составе великой державы – России. Власть должна быть в руках граждан. История показывает нам, что это единственно верный путь.

Я безмерно горд за каждого, кто горит желанием покончить с этим безумием. Наши бойцы с честью сражаются на самых сложных участках. Это не просто борьба за жизнь, это великая миссия, начатая с целью навсегда искоренить проклятый всеми народами фашизм. И мы готовы отдать свои жизни на этом пути!

Источник: ТГ-канал