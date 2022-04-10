Группа компаний «Абрау-Дюрсо» подвела итоги 2021 года

/В России/

Группа компаний «Абрау-Дюрсо», лидер на рынке шампанских вин России, подвела финансовые итоги 2021 года. В прошедшем году показатели выручки, чистой прибыли и продаж стали самыми высокими за всю историю предприятия.

По итогам 12 месяцев 2021 года реализованы рекордные 45,9 млн бутылок, что на 11,8% выше показателей прошлого года. Из них собственное производство составило 44,6 млн бутылок алкогольной и безалкогольной продукции (на 12% больше, чем в 2020 году). На основании управленческой отчетности доход Группы «Абрау-Дюрсо» в 2021 году вырос на 15% и составил 10,15 млрд рублей (8,72 млрд рублей в 2020 году, по данным МСФО), показатель EBITDA — 2,90 млрд рублей (2,1 млрд рублей в 2020 году, МСФО), чистая прибыль — 1,3 млрд рублей (1,1 млрд рублей в 2020 году, МСФО), рентабельность чистой прибыли составила 13%. В прошедшем году показатели выручки, чистой прибыли и продаж стали самыми высокими за всю историю компании.

В отчетный период у Группы наблюдался превышающий план рост в категории премиальных классических игристых вин. Так, продажи вин коллекции «Империал» выросли на 40%, а коллекции Victor Dravigny — на 36%. Ведущая линейка «Абрау-Дюрсо» — «Русское игристое» — сохранила лидирующие показатели и продемонстрировала рост продаж в объеме 9% к прошлому году. Особенно востребованным оказался мини-формат в бутылке 0,2 л — его продажи составили свыше 1,4 млн бутылок. Среди слабоалкогольного портфеля значительно вырос спрос на коллекцию сидров «Абрау-Дюрсо» (продажи увеличились в 4 раза к 2020 году). Продолжается восходящий тренд в продажах безалкогольных продуктов «Абрау-Дюрсо»: артезианской воды (+157% к прошлому году), а также напитка Abrau Junior (+71%). Выросли и показатели экспорта, они составили 3,9% от общего числа реализованной продукции.

Общий объем инвестиций в развитие виноградников ГК «Абрау-Дюрсо» по итогам прошлого года составил 540 млн рублей, было высажено еще 116 га. Группа продолжила развитие и расширение площади собственных виноградников на территории Абрау-Дюрсо и Ростовской области («Винодельня Ведерниковъ»).

В 2021 году ПАО «Абрау-Дюрсо» стало первой из винодельческих компаний, которой присвоен кредитный рейтинг А(RU) со стабильным прогнозом. Сразу два аналитических рейтинговых агентства: АКРА и «Эксперт РА» — высоко оценили ее перспективность и надежность.

Тихие и игристые вина Группы компаний в 2021 году получили 46 наград престижных международных дегустационных конкурсов. Особое место в коллекции наград занимают достижения на престижном международном конкурсе Сhampagne & Sparkling Wine World Championships 2021. Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» сенсационно стал мировым чемпионом в номинации Rising Star («Восходящая звезда»), в которой каждый год отмечают самого многообещающего производителя игристых и шампанских вин. На конкурсе игристые вина «Абрау-Дюрсо» соревновались с продукцией 170 виноделен из 19 стран мира, в том числе с самыми авторитетными представителями отрасли. Золотой медалью было отмечено игристое вино Victor Dravigny Brut 2018 года урожая, оно же получило титул национального чемпиона. Brut d’Or Blanc de Blancs 2018 года завоевало серебряную медаль CSWWC 2021.

Восемь золотых и серебряных медалей завоевали тихие и игристые вина на конкурсе Mundus Vini 2021. Лучшим вином из России было признано «Шардоне Абрау-Дюрсо» 2018. Оно также было отмечено другой всемирно известной наградой в области виноделия — Decanter 2021. В общей сложности этот конкурс принес Группе компаний «Абрау-Дюрсо» 14 наград.

Игристые вина «Абрау-Дюрсо» в 2021 году получили и высокие оценки ведущих экспертов отрасли в России. Так, по итогам дегустационного конкурса «Кубок СВВР — 2021» среди классических игристых вин Гран-при взяло коллекционное вино «Империал» Vintage Brut 2016. Среди игристых вин, созданных резервуарным методом, «Кубка СВВР» была удостоена новинка «Абрау-Дюрсо» — Abrau Durso Reserve Brut Rose. Другое классическое игристое вино «Абрау-Дюрсо» — Victor Dravigny Brut Rose 2018 — было названо лучшим игристым вином первого российского рейтинга Forbes Top 100 Wines, а также получило специальный приз за лучшую органолептику в категории классических игристых вин.

Группа компаний «Абрау-Дюрсо» в 2021 году представила новую коллекцию игристых вин — Abrau Durso Reserve, демонстрирующую новый уровень качества в категории Charmat. Коллекция производится из классических европейских сортов винограда, используется только сок первого отжима. Важная особенность линейки — срок выдержки не менее 90 дней.

Ассортимент тихих вин «Абрау-Дюрсо» в прошлом году пополнился новой коллекцией Abrau Estates. Это классические купажи в современной стилистике. Также была презентована новинка в коллекции сидров «Абрау-Дюрсо» — Abrau Cider.

В отчетный период получил развитие проект «Русская лоза», созданный в сотрудничестве с Х5 Retail Group: линейка, ранее представленная только тихими винами, была расширена. Впервые на рынке появился образец игристых вин под этим брендом.

Среди важных событий 2021 года — открытие новых для «Абрау-Дюрсо» категорий. Была представлена новинка Abrau Light Zero — первый продукт в линейке безалкогольных версий напитков в алкогольных категориях. Еще одним новым направлением деятельности стало производство масла из виноградной косточки.

В прошлом году ГК «Абрау-Дюрсо» расширила свое присутствие на зарубежных рынках — была приобретена винодельня «Шеки Шараб» в Шекинском районе Азербайджана. Она расположена в знаменитом регионе Алазанской долины, простирающейся по южному предгорью Кавказского хребта на территории Грузии и Азербайджана. Производственная мощность предприятия составляет 2,6 млн бутылок в год. Особый интерес для виноделия представляют произрастающие здесь автохтонные сорта «мадраса» и «баяншира».

Среди приоритетных направлений бизнеса для Группы компаний — туризм и гастрономия. В отчетный период выручка Центра туризма «Абрау-Дюрсо» увеличилась на 49% по сравнению с 2020 годом. Также на территории была открыта Арт-галерея «Абрау-Дюрсо» и транспортный сервис Go Abrau. Еще одним туристическим направлением со специализацией на охоте и рыболовстве стала новая база отдыха «Абрау-Дюрсо на плавнях», расположенная в районе Приморско-Ахтарска Краснодарского края.

Самым масштабным событием 2021 года в Абрау-Дюрсо стал десятый Саммит виноделов России, который был организован НО «Союз виноградарей и виноделов России» (СВВР) и ГК «Абрау-Дюрсо» при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ и Администрации Краснодарского края. Главное мероприятие отрасли собрало около 1000 гостей, которые обсудили основные тренды винной индустрии и подвели итоги винодельческого сезона.

«Прошедший год был для “Абрау-Дюрсо” насыщенным и успешным. Высокие финансовые показатели – это результат правильно выбранной стратегии развития компании. Ориентированность на расширение площадей собственных виноградников и планы на открытие собственного питомника саженцев — залог нашей устойчивости и в будущем. Кроме виноделия, мы развиваем и другие направления, диверсифицируя бизнес: производим крепкие и безалкогольные напитки, пищевые масла, а с этого года и косметику. Прекрасные результаты демонстрирует туристический кластер, все больше гостей со всей России приезжают отдыхать в Абрау-Дюрсо. У Группы компаний большие планы и уверенность в их реализации, а главное прекрасная команда, с которой мы не боимся переживать кризисные времена», — прокомментировал итоги года и новые проекты президент ГК «Абрау-Дюрсо» Павел Титов.

Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» — ведущий производитель игристых и тихих вин России. Удельное имение Абрау-Дюрсо основано в 1870 году по именному указу императора Александра II. Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» представляет коллекции виноделен: «Абрау-Дюрсо», «Винодельня Ведерниковъ», «Лоза» и др. По итогам 2021 года Группой компаний «Абрау-Дюрсо» было реализовано более 44,7 млн бутылок алкогольной продукции.

Источник: Директор по коммуникациям и связям с общественностью Группы компаний «Абрау-Дюрсо»